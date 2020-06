Vì sao con người khó sống trên Mặt Trăng và Sao Hỏa?

(VTC News) - Chuyên gia cho rằng loài người không thể sinh sống trên Mặt Trăng và Sao Hỏa do độ phóng xạ và bức xạ vũ trụ cao.

(VTC News) - Nhiệt độ đáng báo động thiêu đốt Siberia hôm 20/6 khi thị trấn Verkhoyansk ghi nhận mức nhiệt lên tới 38 độ C, cao hơn gần 18 độ C so với mức nhiệt trung bình.