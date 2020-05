Sự thật về những ngôi mộ 'ma cà rồng' gây kinh hãi ở Mỹ

Từ truyền thuyết đáng sợ…

Mọi chuyện bắt đầu 200 năm sau phiên tòa dị giáo ở Salem (Mỹ) diễn ra vào cuối thế kỷ XVII, một tin đồn đáng sợ đã xuất hiện cho rằng những người nông dân ở bang New England nhìn thấy người thân đã chết của họ biết đội mồ sống dậy và đi khắp nơi hút máu.

Hình ảnh vụ xét xử Salem ở Mỹ cuối thế kỷ XVII.

Tin đồn về ma cà rồng cứ thế lan nhanh khắp nơi. Nhiều người truyền tai nhau rằng, một ma cà rồng bá tước có tên Dracula đi lang thang khắp nơi, nơi nào nó dừng lại sẽ lập nên một đội quân hùng mạnh ma cà rồng.

Gặp người "ưng ý", hắn ta sẽ dùng hai chiếc răng nanh dài, cắn vào cổ và hút máu - cảm giác như đang thưởng thức một bữa ăn ngon. Thậm chí, bá tước còn lập những người đẹp có dòng máu "tươi ngon" làm thê thiếp, rồi sản sinh thêm nhiều ma cà rồng con.

Hình vẽ mô tả những ma cà rồng cũ phá phách, thu nạp nhiều "chân rết" mới.

Chúng cùng nhau phá phách, thu nạp nhiều "chân rết" mới. Nỗi lo sợ bao trùm lên cả một vùng rộng lớn. Mọi người tin rằng, một khi xác chết đã đội mồ trở lại, chúng sẽ sống nhờ vào máu của người sống và trở thành cơn ác mộng đích thực. Chúng gieo rắc đau khổ, bệnh tật và cuối cùng, hút máu bất cứ người nào xấu số chạm mặt để tiếp tục tồn tại.

Theo lời của các thầy trừ tà, những gia đình ở New England khai quật mộ người thân do nghi ngờ họ đã biến thành loài quỷ hút máu. Một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đã ghi nhận được khoảng 80 vụ quật mồ như vậy ở tiểu bang Rhode Island, Mỹ.

Rất nhiều ngôi mộ đã bị khai quật ở New England.

Trong một số trường hợp ghi lại, người chết bị quay úp mặt xuống đất, nhưng đa phần đều bị moi tim hoặc có tình trạng xáo trộn xương. Ví dụ các phần như xương sọ và xương đùi đặt lộn xộn trên xương sườn và xương sống. Kết quả giám định trong một vụ quật mồ cho thấy, việc cắt đầu xác chết cùng với những chấn thương khác diễn ra 5 năm sau khi người đó chết.

Vào năm 1892, các thành viên trong gia đình Mary Brown bị một căn bệnh bí ẩn tấn công, họ lần lượt chết với hiện tượng ho ra máu liên tục, chỉ còn sót lại cậu con trai út tên là Edwin.

Vì thế, mọi người tin rằng các thành viên trong gia đình Mary chính là ma cà rồng, nên dân quanh vùng đã kéo tới khai quật những ngôi mộ các thành viên trong gia đình để thực hiện các nghi lễ trừ tà.

Đóng cọc xuyên tim là một trong những cách mà nhiều người tin sẽ ngăn chặn việc người chết biến thành ma cà rồng.

Có rất nhiều cách xử lý thi hài được cho là một ma cà rồng. Người ta tin bằng cách này sẽ ngăn chặn một kẻ đã chết biến thành ma cà rồng: đóng cọc lớn xuyên tim, đâm vào tim bằng con dao bạc, nhét viên gạch lớn vào miệng, chặt đầu...

Việc đóng gậy sắt vào tim tử thi được coi là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn sự sống lại của người chết. Vì tin vào hiệu quả của việc đóng cọc xuyên tim, một thời gian dài, người dân New England cứ liên tục quật mồ người thân và đóng cọc theo hướng dẫn của các thợ săn.

... đến sự thật

Theo các nhà nghiên cứu, hành động khai quật mộ những người bị nghi là ma cà rồng xuất phát từ Đông Âu, rồi lan sang các quốc gia phương Tây như Pháp, Anh vào thập niên 1700, trước khi xâm nhập miền nông thôn New England - nơi nỗi ám ảnh về ma cà rồng bùng phát và phổ biến.

Họ cũng tin rằng, nguồn cơn của nỗi sợ hãi về ma cà rồng này bắt đầu do một căn bệnh truyền nhiễm. Tại New England, trong trường hợp này người chết là do bệnh lao và những người khác bắt đầu ngã bệnh theo.

Ngôi mộ nổi tiếng của người bị cho là ma cà rồng cuối cùng của New England.

Thời kỳ đó, người ta không hề biết nguồn cơn căn bệnh là do vi khuẩn và cứ đổ tiệt cho người chết đã quay lại dương gian và hút máu thân nhân.

Thế là những biện pháp trừ quỷ được áp dụng, từ khai quật mộ, đóng cọc, chặt đầu, đốt xác chết hoặc bất cứ cách nào mà họ có thể nghe ngóng được từ nơi khác.

Thường những người săn ma cà rồng ở New England đều tìm được những gì họ muốn thấy khi mở nắp quan tài: nhiều dấu phân rã tự nhiên, như cơ thể phồng lên và máu rỉ ra từ miệng, mũi, tai, giống hệt như mô tả trong truyền thuyết về những con quỷ hút máu.

Tuy nhiên, dù vì lý do gì đi nữa, chính nhờ sự kiện này, vùng đất này được mệnh danh là vùng đất của những thợ săn ma cà rồng.

Theo tờ The Boston Globe, đến nay, những cuộc thanh trừng ma cà rồng vẫn ghi đậm dấu ấn trong lịch sử New England và các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục phanh phui những bí ẩn chôn vùi nằm lẫn lộn giữa những ngôi mộ bình thường trong nghĩa trang.