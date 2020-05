Mỹ cung cấp thêm chi tiết cuộc chạm trán với UFO

Báo cáo mới được công bố về mối nguy hiểm trong cuộc chạm trán giữa máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ và vật thể bay không xác định (UFO), tiết lộ thêm chi tiết về các sự cố, sau khi Lầu Năm Góc chính thức giải mật và phát hành video về 3 cuộc chạm trán cuối tháng trước, CNN cho biết.

“Một phương tiện bay không xác định dường như có kích thước nhỏ, xấp xỉ bằng chiếc vali và có màu bạc”, trích báo cáo mô tả về cuộc chạm trán diễn ra vào ngày 26/3/2014. Ở cuộc chạm trán lần đó, một tiêm kích F/A-18 của Hải quân Mỹ đã tiếp cận vật thể ở khoảng cách 304 m, nhưng không thể xác định được danh tín của nó.

Ảnh chụp màn hình về vật thể bay không xác định mà phi công Hải quân Mỹ ghi lại được.

Phi công đã cố gắng để liên lạc trực quan với vật thể, nhưng không thành công. Các tài liệu được Trung tâm An toàn hải quân cung cấp cho CNN vào ngày 13/5, trước đây được dán nhãn “chỉ dành cho sử dụng chính thức”.

Báo cáo thêm về UFO lần đầu được công bố bởi Drive, trang web chuyên về các vấn đề quân sự. Họ thu thập tài liệu thông qua yêu cầu Đạo luật Tự do Thông tin. Trong các video được ghi lại bằng camera hồng ngoại cho thấy các vật thể không xác định di chuyển rất nhanh.

Hai đoạn video có chứa giọng nói của phi công phản ứng trong sự hốt hoảng về tốc độ di chuyển của vật thể. Một giọng nói suy đoán đó có thể là máy bay không người lái.

UFO có thể là máy bay không người lái

Các báo cáo mới dường như chia sẻ nhận định này, trong các báo cáo về chuyến bay, phi công thường mô tả các vật thể bay không xác định là “hệ thống máy bay không người lái (UAS)”, tên gọi chính thức của Lầu Năm Góc dành cho máy bay không người lái.

Theo báo cáo được ghi lại vào tháng 11/2013, phi công F/A-18 của Hải quân Mỹ đã tiếp cận vật thể được báo cáo là máy bay không người lái nhỏ. Nó có sải cánh khoảng 1,5 m, màu trắng và không có đặc điểm khác biệt nào.

Do kích thước nhỏ, vật thể đó được ghi trong báo cáo là UAS. Một sự cố khác xảy ra vào ngày 27/6/2013, cho biết vật thể mà phi công gặp có màu trắng với kích thước và hình dạng của máy bay không người lái hoặc tên lửa.

Báo cáo nói rằng ngay cả khi vật thể bay không xác định được xác định là máy bay không người lái, quân đội vẫn không thể biết ai đang vận hành chúng. Điều này tạo ra thách thức lớn trong an toàn hàng không cho các máy bay chiến đấu trong khu vực không phận bị hạn chế để phục vụ cho huấn luyện ngoài khơi bờ biển phía đông Virginia.

Sau sự cố đó, cơ quan kiểm soát không lưu quân đội đã liên lạc với nhiều đơn vị khai thác UAS ở khu vực, nhưng không có báo cáo nào về hoạt động của UAS ở thời điểm đó.

“Tôi cảm thấy có lẽ chỉ là vấn đề thời gian, trước khi một trong những tiêm kích F/A-18 của chúng tôi có vụ va chạm với UAS không xác định”, một trong những tác giả của báo cáo viết.

Theo nhiều cách, máy bay không người lái tạo ra mối nguy cơ mất an toàn hàng không cao hơn so với máy bay có người lái. Chúng thường ít quan trọng về mặt giá trị và rất khó phát hiện bằng radar so với máy bay có người lái.

Cũng có khả năng máy bay không người lái được vận hành bởi các quốc gia đối thủ như Nga, Trung Quốc, những quốc gia có thể đang tìm cách thu thập thông tin về hoạt động của quân đội Mỹ.

Hải quân Mỹ đã ban hành hướng dẫn chi tiết cho các phi công về cách họ sẽ báo cáo khi họ tin rằng đã nhìn thấy UFO.

Sự thật vẫn còn ở ngoài đó

Lầu Năm Góc từng thành lập cơ quan chuyên nghiên cứu về UFO, nhưng đã bị đóng cửa vào năm 2012.

Sự tồn tại của UFO là chủ đề cho rất nhiều sự đồn đoán.

Luis Elizondo, người đứng đầu chương trình, nói với CNN vào năm 2017, rằng cá nhân ông tin rằng chúng ta không cô đơn trong vũ trụ bao la. “Những chiếc máy bay này, chúng tôi sẽ gọi chúng là máy bay có những đặc điểm không có trong kho của Mỹ và bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mà chúng tôi biết”, ông Elizondo nói.

Ông cho biết thêm đã từ chức khỏi Lầu Năm Góc vào năm 2017 để phản đối sự bí mật xung quanh chương trình và sự bất đồng nội bộ trong việc tiếp tục tài trợ cho chương trình.

Tổng thống Donald Trump từng gọi đoạn video về UFO mà Lầu Năm Góc công bố là “video từ địa ngục” và đặt câu hỏi về tính có thật của nó.

Dù Lầu Năm Góc chính thức công bố 3 đoạn video về các cuộc chạm trán với UFO, nhưng các phi công Hải quân Mỹ nói rằng Lầu Năm Góc còn giữ bí mật rất nhiều đoạn video dài về UFO.

Chad Underwood, cựu phi công F/A-18, một trong những người ghi lại cảnh chạm trán với UFO từng nói với Tạp chí New York, rằng đoạn video chỉ là một phần nhỏ được cắt ra từ bản gốc mà ông ghi lại. Tuy vậy, các quan chức Lầu Năm Góc phủ nhận điều này