Lễ hội đèn lồng Đài Loan năm 2020 được tổ chức ngày nào?

Video: Kỷ niệm Lễ hội đèn lồng truyền thống Đài Loan năm 2020

Ngày 8/2, Google thay hình đại diện của mình thành hình ảnh sáu chiếc đèn lồng với các kiểu dáng và màu sắc khác nhau nhân dịp Lễ hội đèn lồng Đài Loan năm 2020.

Theo đó, lễ hội này được tổ chức vào ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới, sau Tết Nguyên đán - ngày 15 tháng Giêng Âm lịch. Lễ hội này ngập tràn trong các sắc màu truyền thống, chiếu sáng Đài Loan. Người dân và khách du lịch sẽ thắp sáng những chiếc đèn lồng, đồng thời gửi gắm vào đó những lời chúc may mắn và thịnh vượng trong năm mới.

Từ năm 1990, Đài Loan kết hợp truyền thống Lễ hội đèn lồng hàng nghìn năm tuổi với Lễ hội đèn lồng tại Bình Khê và Lễ hội pháo hoa Diêm Thuỷ, tạo thành chuỗi các sự kiện văn hoá nổi bật nhất trong năm. Các phong tục hàng năm tại đây được người dân và du khách thập phương biết tới bởi pháo hoa là đại diện phía Nam và đèn lồng là đại diện cho bầu trời phương Bắc.

Lễ hội đèn lồng là ngày hội truyền thống lớn của người dân Đài Bắc. (Ảnh chụp màn hình)

Theo truyền thống, vào ngày này người dân Đài Bắc sẽ trang trí nhà cửa với những chiếc lồng đèn và trẻ con sẽ cầm lồng đèn đi dạo chơi trên phố vào buối tối.

Những người tham gia lễ hội có thể mong đợi được nhìn thấy những chiếc đèn lồng tuyệt đẹp ở mọi kích cỡ, từ những chiếc nhỏ xinh cho trẻ em đến chiếc đèn cao chót vót được trưng bày ở trung tâm của lễ kỷ niệm. Việc thả đèn có ý nghĩa cầu nguyện, và người dân tin rằng lồng đèn càng bay cao, thì thượng đế sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của họ.

Thời xưa, kết hợp với việc mừng năm mới, lễ hội này được kéo dài rất lâu có khi đến 45 ngày liên tiếp. Nhưng ngày nay, lễ hội chỉ diễn ra trong một tuần. Cùng với rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác, hiện nay lễ hội đèn lồng ở Đài Loan là một sự kiện hàng năm được tổ chức để chúc mừng Tết Nguyên tiêu 15 tháng Giêng.

