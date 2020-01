Google tôn vinh nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa tài năng Anna May Wong

Cô là Anna May Wong, người nổi danh với bộ phim câm The Toll of the Sea, sản xuất năm 1922.

Anna May Wong tên thật là Hoàng Liễu Sương sinh ngày 3/1/1905 tại khu phố người Hoa, thành phố Los Angeles, Mỹ. Đây là nơi cư trú của cộng đồng các cư dân Trung Quốc, Ailen, Đức và Nhật Bản.

Cô là con gái của chủ tiệm giặt tên Sam Sam Kee, thuộc thế hệ người Trung Quốc thứ 3 trên đất Mỹ. Khi còn nhỏ, cô được bố mẹ dạy nói cả tiếng Anh và tiếng Quảng Đông.

Google tôn vinh nữ diễn viên Anna May Wong dịp kỷ niệm 98 năm ngày bộ phim The Toll of the Sea phát hành. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay từ khi còn là một cô bé, Wong đã thích dành thời gian lang thang, quanh quẩn bên các xưởng phim, hỏi han các đạo diễn về phim ảnh. Đến năm 11 tuổi, cô bé tự chọn cho mình nghệ danh Anna May Wong.

Năm 1922, với vai diễn trong bộ phim câm The Toll of the Sea, Wong trở nên nổi tiếng ở tuổi 17. Tuy nhiên, lúc bấy giờ do tồn tại những phân biệt, kì thị về sắc tộc nên cô chưa được công nhận một cách rộng rãi.

Sau bộ phim này, cô nhận được những lời mời vào vai phụ, vai có thân phận thấp kém hoặc thậm chí vô tri giác như những hình nộm, những nhân vật không mấy thiện cảm, không cảm xúc...

Anna May Wong - nữ diễn viên tài năng người Mỹ gốc Hoa. (Ảnh: Written Chinese)

Năm 19 tuổi, Anna ghi dấu ấn với khán giả bằng lối diễn giàu cảm xúc qua vai nô lệ người Mông Cổ trong phim The Thief of Bagdad (1924). Cùng năm đó, Anna cũng đạt thành công với vai người Eskimo trong The Alaskan và Tiger Lily trong Peter Pan.

Cô chuyển đến châu Âu vào năm 1928 để phát triển sự nghiệp và đóng vai chính trong nhiều vở kịch và phim như: Piccadilly (1929) và Ngọn lửa tình yêu (1930).

Với sự ca ngợi của báo chí châu Âu cũng như những thành tựu mà Anna đạt được tại mảnh đất này, các nhà làm phim Hollywood bắt đầu nhìn nhận tài năng của cô. Hãng Paramount Picture đề nghị cô kí hợp đồng với nhiều vai chính đầy hứa hẹn.

Năm 1930, Wong đánh dấu sự trở lại đất Mỹ bằng vở diễn On the spot gây tiếng vang lớn ở Broadway. Một năm sau, cô tiếp tục chứng tỏ tài năng của mình khi mang tới vai diễn đầy quyền lực trong Daughter of the Dragon của hãng Paramount…

Năm 1960, Wong tự mình sản xuất hai bộ phim có tên Flower Drum Song và The World of Suzie Wong. Tuy nhiên, đúng 1 năm sau, khi hai tác phẩm điện ảnh chưa có cơ hội ra mắt công chúng, Anna bất ngờ rời xa người hâm mộ sau cơn đau tim đột ngột. Bà qua đời và để lại những dự án phim còn dang dở.

Trong suốt nghiệp diễn, Anna đã góp mặt trong hơn 60 bộ phim và vở kịch. Dù không giành được giải thưởng điện ảnh nào nhưng người ta vẫn phải dành cho Anna May Wong một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng vì cống hiến của người phụ nữ gốc Hoa này.