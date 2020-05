Đàn bò hợp sức đánh bại hàng chục con kền kền

Video: Đàn bò ngăn kền kền tới gần bê con (Nguồn: Daily Star)

Đàn bò hợp sức đuổi bầy kền kền để ngăn chúng tấn công những con bê non mới sinh. Cựu vận động viên Javier Moracho ghi lại cảnh tượng khi đạp xe ở thung lũng Benasque tại vùng Aragon phía bắc Tây Ban Nha.

Trong video do Javier quay bằng điện thoại di động, kền kền để mắt tới bê non đứng xa đàn, nhưng nhanh chóng bị một con bò đuổi đi. Nó bay đi nhưng mau chóng quay lại dẫn theo cả bầy kền kền đậu xuống chỉ cách đàn bò vài mét.

Theo Javier, 40 - 50 con kền kền lượn quanh trong lúc những con bò gặm cỏ trên cánh đồng. Mỗi khi bầy kền kền tụ lại, đàn bò lại lao tới đuổi chúng, buộc chúng phải bay xa khỏi đám bê con. Những con bê non cũng cảnh giác đứng gần mẹ chúng hơn.

"Một con bò vừa đẻ và bầy kền kền muốn nhắm vào con non mới sinh trên mặt đất. Đàn bò phối hợp rất tốt để bảo vệ con non. Chúng lùa bê non vào giữa đàn cùng với mẹ nó. Những con bò khác đứng bao quanh để ngăn kền kền tấn công", Javier giải thích.

Chủ của đàn bò cũng trông thấy đàn kền kền trên bầu trời và tới nơi không lâu sau đó. Liên đoàn nông dân ở địa phương cho biết số lượng kền kền ở vùng Pyrenees đã tăng gấp ba trong những năm gần đây, ảnh hưởng tới đàn gia súc. Javier chia sẻ con bê non đang phát triển tốt và cùng cả đàn gặm cỏ ở cánh đồng gần đó.

Kền kền là loài chim ăn thịt và xác thối sống ở các châu lục, trừ châu Nam Cực và châu Đại Dương. Kền kền ít khi tấn công một con thú khỏe mạnh nhưng có thể giết chết những con bị thương hay bị bệnh. Loài chim này được xem như công nhân vệ sinh trong thế giới tự nhiên bởi chúng giúp tiêu hóa xác động vật, góp phần hạn chế nguồn lây bệnh.