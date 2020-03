Covid-19 trở thành chủ đề hot trên dịch vụ nghe nhạc online

Carlotta Freni, một người dân Milan (Italy) hoạt động 13 năm trong ngành công nghiệp âm nhạc, đã tạo ra danh sách "Bài hát cho đại dịch" trên mạng khi cô bị cách ly ở Bologna kể từ ngày 23/2. Hiện Italy vẫn duy trì tình trạng phong tỏa trên toàn quốc, trong bối cảnh số ca bệnh mới và trường hợp tử vong tăng từng ngày.

"Đối với tôi, âm nhạc là cách chủ yếu để truyền cảm xúc, ghi lại khoảnh khắc hay thời điểm lịch sử cụ thể trong ký ức", Freni nói.

Carlotta Freni tạo danh sách nhạc "Bài hát dành cho đại dịch" để giúp người nghe "sống sót qua thời gian phong tỏa tại Italy năm 2020".

Theo Freni, 23/2 là "ngày thịnh nộ của người Italy tại các siêu thị". Cô đi tới siêu thị gần nhà để chụp ảnh những kệ hàng trống và lần đầu trải nghiệm "sự lo lắng và rối loạn của đám đông sợ hãi". Ngày hôm sau, cô tạo ra một danh sách nhạc trên kho nhạc trực tuyến và dùng một trong những tấm hình tự chụp để làm ảnh bìa.

Để gắn kết với "giai đoạn độc nhất trong lịch sử hiện đại của chúng tôi", Freni quyết định thêm vào những bản phối mới phát hành vài tuần qua, bài hát của các nghệ sĩ hủy kế hoạch biểu diễn tại Milan để ngăn sự lây lan, bài hát về khủng hoảng và "bài hát trong quá khứ" khiến người nghe "vừa nhún nhảy vừa muốn thiền".

Mục đích của Freni là cố gắng mang lại cho mọi người một tâm trạng tốt hơn bằng việc kết hợp những giai điệu vui và buồn. Bạn bè cô cũng rất thích danh sách nhạc này. "Tôi rất vui vì đóng góp đơn giản của mình có thể giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng", Freni cho biết.

Nhiều danh sách nhạc liên quan đến dịch bệnh cũng xuất hiện trên Spotify. (Ảnh: Business Insider)

Danh sách nhạc phổ biến nhất trên Spotify, nổi lên cùng thời gian Covid-19 bùng phát, là "Bữa tiệc cách ly Covid-19". Album thu hút 35.000 người theo dõi trước khi bị xóa. Các bài hát trong danh sách như The Kid Don’t Stand a Chance của Vampire Weekend, You Sound Like You’re Sick của The Ramones và Time Is Running Out của Muse truyền tải cảm xúc cam chịu trước số phận.

"Danh sách nhạc rửa tay virus corona" tạo bởi tài khoản jenntrev gồm 51 bài hát có độ dài ít nhất 20 giây để "người nghe có thể ngân nga theo khi rửa tay và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc vệ sinh theo quy định của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC)".

Một số danh sách khác giúp giải thoát người nghe khỏi tâm lý lo lắng. Ví dụ, "Virus corona dữ dội" tập hợp bài hát thể hiện sự lạc quan như Shake It Off của Taylor Swift hay I Don’t Care của Ed Sheeran, đến những bài hát chứa đựng cảm xúc mâu thuẫn như Streesed Out của Twenty One Pilots và The Age of Worry của John Mayer. Bên cạnh đó là các danh sách giúp người nghe thư giãn, như "Những giai điệu thư giãn khi ẩn mình trong phòng tránh virus corona" và "Giai điệu future bass khiến bạn quên đi virus corona".