Các nhà khoa học Mỹ sẽ đếm cá voi từ không gian

Đại diện Thủy cung New England tại Boston và Công ty Draper tại Cambridge (Mỹ) cho rằng việc bảo tồn cá voi cần các giải pháp công nghệ cao mới để bảo vệ cá voi khỏi sự tuyệt chủng. Vì vậy, hai đơn vị này đang phối hợp với nhau sử dụng dữ liệu từ các nguồn như vệ tinh, định vị dưới nước và radar để theo dõi sát sao số lượng cá voi trong đại dương.

"Dự án đòi hỏi những dự liệu phức tạp và sự giám sát khắt khe này có tên: 'Đếm cá voi từ không gian'", John Irvine, trưởng nhóm các nhà khoa học phụ trách mảng phân tích dữ liệu của Công ty Draper nói.

Irvine cho biết thêm, công việc này liên quan đến việc thu thập dữ liệu từ các cơ quan vũ trụ của châu Âu đến các nhà điều hành sóng vô tuyến để tạo ra bản đồ xác suất nơi cá voi sinh sống. Từ đó, nhóm bảo tồn sẽ theo dõi các chuyển động của chúng.

Các nhà khoa học Mỹ lên kế hoạch đếm cá voi từ không gian để bảo vệ loài này. (Ảnh: Associated Press)

"Nếu cá voi di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, lý do cho điều đó là gì? Đó có phải do sự nóng lên của đại dương?", Irvine nói. "Phải chăng có sự thay đổi do các tuyến vận chuyển thương mại hay không? Đây là tất cả những câu hỏi chúng tôi có thể sẽ trả lời được khi có dữ liệu".

Các cuộc khảo sát trên không gian hiện là phương pháp được sử dụng thường xuyên nhất để đếm cá voi. Tuy nhiên, cách này rất tốn kém nên sẽ được ưu tiên tại một số nơi.

"Công nghệ này có khả năng được sử dụng để giám sát cá voi ở bất cứ đâu trên đại dương thế giới, nhưng một số nhu cầu cấp thiết nhất để theo dõi là ở New England", Vikki Spruill - người đứng đầu Thủy cung New England cho hay.

Bà Spruill nói thêm: "Vùng biển của khu vực này đóng vai trò là ngôi nhà của loài cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương, chúng chỉ có khoảng 400 con và đang giảm dần về dân số. Các dữ liệu chuẩn cùng các công cụ giám sát có thể giúp thông báo tình trạng bảo tồn các loài và những nơi khác".

Đồng hành cùng 2 đơn vị trên cho dự án này là các đối tác khác với cam kết đầu tư 1 triệu USD. Dự án sẽ được thực hiện trong vài năm tới.