Song Joong Ki - Park Bo Gum: Từng thân như anh em, giờ lạnh nhạt sau vụ ly hôn?

Song Joong Ki và Park Bo Gum từng là anh em tốt vì có một thời gian cùng là nghệ sĩ trực thuộc công ty Blossom Entertainment. Thế nhưng sau vụ ly hôn 2.000 tỷ của Song - Song, người hâm mộ cảm thấy có gì đó "sai sai" vì 2 nam tài tử thân thiết năm xưa chẳng còn xuất hiện bên nhau nữa. Mối quan hệ hiện tại của Song Joong Ki - Park Bo Gum được coi là bí ẩn khó giải nhất nhì Kbiz.

Từng gắn bó keo sơn như ruột thịt

Song Joong Ki vốn có một hội bạn thân toàn tài tử cực phẩm của làng điện ảnh Hàn như Kim Woo Bin, Lee Kwang Soo, Jo In Sung, D.O. (EXO), Cha Tae Hyun và Park Bo Gum. Hội bạn thân này thỉnh thoảng cùng tụ tập uống rượu, du hí khắp nơi và cũng có lúc không hẹn mà gặp trong các sự kiện. Vì từng cùng chung công ty chủ quản, Song Joong Ki - Park Bo Gum càng trở nên thân thiết, gắn bó như keo sơn, đi đâu cũng có nhau, gần gũi với cả bạn thân của đối phương.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Trong hội bạn thân toàn mỹ nam của Song Joong Ki, anh gắn bó nhất với cậu em cùng công ty Park Bo Gum. (Ảnh: Internet)

Đặc biệt, Park Bo Gum còn từng ca ngợi Song Joong Ki vô cùng nam tính, tử tế và chăm sóc tốt cho những người xung quanh. Anh bày tỏ: "Nếu em là con gái, em muốn hẹn hò với anh Song Joong Ki. Thật sự đấy, đây là những lời từ sâu thẳm trái tim em!".

Khoảnh khắc khóc thút thít đầy ý nghĩa vì đối phương khiến cả châu Á xúc động

Park Bo Gum và Song Joong Ki từng làm nên khoảnh khắc thần thánh tại lễ trao giải danh giá KBS Drama Awards. Trên sân khấu nhận giải, Park Bo Gum đã rơi nước mắt khi cảm ơn đàn anh Song Joong Ki, khiến nam tài tử Hậu duệ mặt trời (lúc ấy đang ngồi cạnh Song Hye Kyo ở hàng ghế nghệ sĩ) phải bật khóc theo.

Khoảnh khắc xúc động của 2 anh em tại lễ trao giải KBS Drama Awards. (Ảnh: Internet)

Hôn lễ của anh, em đảm nhận vai trò đặc biệt

Trong hôn lễ hoành tráng của Song Joong Ki và Song Hye Kyo vào ngày 31/10/2017 tại khách sạn Shilla, Seoul, Park Bo Gum là một trong những khách mời đặc biệt nhất bên cạnh Lee Kwang Soo, Jo In Sung, So Ji Sub,... Trong buổi lễ, Park Bo Gum còn được giao nhiệm vụ đánh đàn dẫn dắt buổi lễ.

Park Bo Gum là một trong nhũng khách mời quan trọng trong đám cưới Song - Song. (Ảnh: Internet)

Nam diễn viên là người đệm đàn dẫn dắt buổi lễ. (Ảnh: Internet)

Song Joong Ki liệu có để ý về mối quan hệ tình cảm trên màn ảnh của Park Bo Gum và Song Hye Kyo?

Thời điểm Song Hye Kyo và Park Bo Gum đóng vai người yêu trong Encounter, Song Song vẫn còn chưa chia tay. Được hỏi liệu Song Joong Ki có để ý hay ghen tị không khi vợ và người em thân thiết đóng cảnh tình cảm trên màn ảnh, Park Bo Gum chia sẻ: "Tôi hoàn toàn không có chút tình cảm lãng mạn nào với chị dâu Song Hye Kyo. Còn với anh Song Joong Ki, dường như anh ấy quá bận với Arthdal Chronicles nên chẳng cho tôi chút phản ứng nào hết cả".

Song Joong Ki quá bận rộn nên không để ý đến việc đàn em đóng phim tình cảm cùng vợ mình. (Ảnh: Internet)

Mối quan hệ dần lạnh nhạt

Thời điểm Song - Song chính thức ly dị, Park Bo Gum bỗng dính vào tin đồn là người thứ 3. Sau đó, đại diện cho Song Joong Ki lên tiếng phủ nhận tin đồn. Nhưng đáng nói ngay sau đó, phía đại diện của Song Joong Ki lại thông báo họ không hề đưa ra bất cứ thông tin phản hồi nào về vụ việc này.

Park Bo Gum từng vướng vào tin đồn có quan hệ mờ ám với chị dâu. (Ảnh: Internet)

Không lâu sau đó, Song Joong Ki bất ngờ tuyên bố "dứt áo ra đi" khỏi Blossom Entertainment - mái nhà chung với Park Bo Gum, sau 7 năm gắn bó. Kể từ đó tới nay, khán giả không còn thấy hai nam thần từng dính nhau như sam ngày nào xuất hiện bên nhau nữa.