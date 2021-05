Song Hye Kyo mua tòa nhà hơn 17 triệu USD

Ngày 27/5, tờ DongA đưa tin nữ diễn viên Song Hye Kyo đã mua toà nhà 5 tầng tại Hannam-dong, Seoul, Hàn Quốc. Toà nhà trị giá 17,4 triệu USD (khoảng 400 tỷ đồng).

"Đại gia bất động sản" Song Hye Kyo tậu nhà 400 tỷ đồng ở khu Hannam, Seoul, Hàn Quốc.

Toà nhà được xây dựng từ năm 2014, có diện tích đất nền lên đến 150m2. Theo một số nhà môi giới đánh giá, toà nhà nằm ở vị trí đắc địa gần khu căn hộ Hannam The Hill nổi tiếng, giao thông thuận tiện lại có kiến trúc và nội thất đẹp nên khả năng tăng giá cao.

Trong làng giải trí Hàn Quốc, Song Hye Kyo nổi tiếng là đại gia bất động sản. Cô sở hữu biệt thự hai tầng với giá 8,5 tỷ won (7,6 triệu USD) năm 2014 và một ngôi nhà tại Mỹ trị giá 2,8 triệu USD (được bán lại năm 2018). Song Hye Kyo còn từng mua cho mẹ căn hộ tại Gangnam rộng 464m2 có giá 9 tỷ won. Trước khi ly hôn với nam diễn viên Song Joong Ki, cặp đôi từng sống trong căn biệt thự hạng sang tại khu Itaewon.

Mặc dù từ sau khi ly hôn, Song Hye Kyo chưa chính thức tái xuất với một tác phẩm nào mà tập trung kiếm tiền thông qua các hợp đồng quảng cáo thời trang, mỹ phẩm,... Những thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp Fendi, Chaumet, Bottega Veneta và Sulwahsoo lựa chọn Song Hye Kyo là người đại diện. SCMP định giá khối tài sản của Song Hye Kyo năm 2020 là 31 triệu USD.

Sắp tới, Song Hye Kyo sẽ góp mặt trong bộ phim "Now, we are breaking up" với nam diễn viên trẻ Jang Ki Yong. "Now, We are breaking up" được giới thiệu là một cuộc chia tay đầy đủ vị ngọt, mặn, cay, chua và đắng, viết là "chia tay" và đọc là "yêu".

Phim xoay quanh nhân vật chính là Ha Young Eun (Song Hye Kyo thủ vai), trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang. Là một người theo chủ nghĩa hiện thực, Young Eun ưu tiên sự ổn định an toàn trên tất cả. Han Young Eun được mô tả là một quản lý lạnh lùng, nhạy bén và luôn bắt kịp các xu hướng thời trang mới nhất. Cô dành thời gian cho công việc và không lãng phí thời gian để dành cảm xúc trước đàn ông. Bộ phim dự kiến phát sóng dịp cuối năm.

Ngoài ra, Song Hye Kyo cũng sẽ tham gia bộ phim "The Glory". Đây là tác phẩm thứ 2 của biên kịch Kim Eun Sook mà nữ diễn viên góp mặt, trước đó là "Hậu duệ mặt trời".