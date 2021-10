Sống hiện đại 'City in City' tại khu đô thị Danko City

(VTC News) -

Những cư dân Danko City sẽ được tận hưởng đô thị đáng sống bậc nhất Thái Nguyên, vừa xanh mát, vừa an lành nhưng cũng vô cùng nhộn nhịp, sầm uất trong từng nhịp thở.

Bừng sức sống đô thị phồn hoa giữa lòng thành phố

Vừa đặt chân tới Danko City, bạn sẽ vô cùng choáng ngợp khi đi qua cổng chào The Light hoành tráng, hoa lệ với biểu tượng “bát mã hùng phong” uy nghi trên đỉnh cổng. Dạo bước qua cổng chào, bạn sẽ đặt chân tới đại lộ Champs-Elysees rộng 30m chạy xuyên suốt dự án và sẽ cảm nhận được không khí, sức sống đang dâng tràn tại khu đô thị.

Dọc hai bên mặt đường đại lộ là các dãy shophouse đang được hối hả hoàn thiện, đón những thương hiệu kinh doanh đầu tiên, mở ra một khu phố mua sắm hàng hiệu.

Thương hiệu Royal Tea sẽ góp mặt kinh doanh tại shophouse Danko City.

Những dãy shophouse dần dần được lấp đầy bởi chuỗi các nhà hàng, quán ăn, cafe, spa… Lượng khách thăm quan khu đô thị ngày một đông khiến không khí rộn ràng, nhộn nhịp hơn hẳn. Do đó, nhiều nhãn hiệu càng quan tâm và đẩy mạnh phát triển các dịch vụ tại Danko City.

Các khách hàng đến khảo sát trực tiếp mặt bằng shophouse Danko City.

Càng khám phá khu đô thị, bạn sẽ như lạc bước vào một không gian với những đặc quyền “có một không hai” mà chỉ cư dân Danko City mới có.

Shophouse Danko City tiếp tục thu hút các thương hiệu kinh doanh.

Đó là sự thăng hoa trong từng khoảnh khắc với giao hưởng nhạc nước mỗi đêm tại quảng trường The Harmony, là sự tận hưởng dịch vụ, thư giãn trong bể bơi 5 sao phong cách resort. Đặc biệt hơn, phố đi bộ The Rome mang đến một không gian trải nghiệm và giao lưu, kết nối văn hóa tại KĐT với hàng trăm hoạt động giao thương đặc sắc. Trung tâm thương mại Danko Plaza với quy mô 5.000 m2 cũng khuấy động một nhịp sống “city in city” riêng biệt chỉ có tại khu đô thị.

Quảng trường nhạc nước rực rỡ, sôi động hàng đêm.

Bên cạnh đó, một không gian khoáng đạt, trọn vẹn cảm xúc yên bình thư thái ngay tại công viên Hồ Mắt Rồng gần 2ha, cùng chuỗi khu vui chơi trẻ em, thể thao ngoài trời được sắp đặt tinh tế mở ra không gian lý tưởng cho các cư dân năng động, đam mê rèn luyện thể chất.

Công viên hồ Mắt Rồng với không gian xanh mát và mang đến giá trị tận hưởng.

Cư dân và du khách hoàn toàn có thể tìm thấy cho mình hệ tiện ích “kim cương”, hoạt động giao thương nhộn nhịp, cộng đồng cư dân tinh hoa, đông đúc đang từng ngày thắp sáng lung linh khu đô thị Danko City.

Thăng hoa cùng lễ hội, sống chất ngay tại Danko City

Khu đô thị Danko City đã tổ chức hàng loạt sự kiện lớn, nhỏ với không gian lễ hội châu Âu vô cùng đặc biệt. Chủ đầu tư Danko Group luôn chú trọng mang đến cho cư dân và du khách những hoạt động đặc sắc, hấp dẫn hàng đầu.

Lễ hội Danko Countdown Party 2021 được tổ chức hoành tráng.

Đó chính là một không gian âm nhạc phiêu và quẩy cực sung trong thời khắc chào năm mới 2021 vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người dân Thái Nguyên. Lần đầu tiên, sức sống của vùng đất Thái được ghi nhớ không chỉ bởi có lễ hội văn hóa trà, mà giờ đây, còn là sự xuất hiện của những chương trình nghệ thuật giải trí đẳng cấp, mang tầm quy mô của thành phố.

Bùng cháy với đại tiệc âm nhạc.

Không những thế, lễ hội Danko Square mang sắc màu Châu Âu cũng khiến cho người dân một lần nữa “trầm trồ”, ngỡ ngàng, khi không ngờ tại Danko City lại gói gọn biết bao giá trị văn hóa, lễ hội đa dạng của nhiều quốc gia trên thế giới.

Các sự kiện cuối tuần đặc sắc với nhiều nghệ sỹ nước ngoài.

Những chương trình nghệ thuật đỉnh cao, những nghệ sỹ Việt và nước ngoài công diễn hết mình, những trò chơi mới lạ, những gian hàng đầu tư công phu và trên hết là dòng người tấp nập đổ về đại lộ Champs Elysees để hòa vào không khí lễ hội sôi động bậc nhất Thái Nguyên đã minh chứng cho nhịp sống hiện đại căng tràn ngay giữa lòng thành phố.

Một góc dự án Danko City đang được chỉnh trang hoàn thiện.

Danko City – khu đô thị phong cách Châu Âu đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ với một tốc độ thi công thần tốc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nơi đây, một cuộc sống tinh tế an nhiên, xanh hạnh phúc, “sống như nghỉ dưỡng” với những đặc quyền và giá trị sống khác biệt được nâng niu trao tặng đến cho toàn bộ cư dân đô thị.