‘Ông Tây dọn rác’ kêu gọi vỗ tay tri ân y bác sĩ Việt Nam chống Covid-19

Mới đây trên trang cá nhân của James Joseph Kendall (quốc tịch Mỹ) - được người Việt Nam biết với tên "ông Tây dọn rác" - đăng tải lời kêu gọi người Việt Nam ra ban công vỗ tay để tri ân những người đang trực tiếp chiến đấu với đại dịch Covid-19.

"Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn đến những cá nhân, tổ chức đang cùng chung tay chống lại dịch bệnh. Hãy cùng nhau tham gia sự kiện #clapforcarers (vỗ tay cảm ơn những người đang tham gia chống dịch)

Trong khoảng thời gian 1 phút từ 8:00 đến 8:01 tối mai, 29 tháng 3, 2020, chúng tôi mong muốn mọi người hãy ra khu vực ban công, hoặc mở cửa sổ trong nhà mình. Hãy cùng nhau tạo ra một số âm thanh vui nhộn và hô lớn "Tôi yêu Việt Nam - Cảm ơn Việt Nam, Cố lên Việt Nam".

Chúng ta sẽ cùng làm điều đó trong 1 phút để bày tỏ sự biết ơn đến Việt Nam và những con người đang ngày đêm nỗ lực hết mình nhằm đảm bảo sự an toàn cho mỗi chúng ta. Chúng tôi mong muốn có càng nhiều người tham gia cùng chúng tôi càng tốt. Do đó, hãy giúp chúng tôi chia sẻ bài viết này để có thêm nhiều người biết đến sự kiện ý nghĩa này. Hi vọng hành động nhỏ này của chúng ta sẽ được nhiều người ủng hộ", James viết.

James Joseph Kendall kêu gọi người Việt ra ban công vỗ tay, tri ân những người chiến đấu chống Covid-19. (Ảnh FBNV)

Bên cạnh đó, anh cũng kêu gọi mọi người ủng hộ, đóng góp tiền qua tin nhắn để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Lời kêu gọi của James nhận được sự tán thành của nhiều dân mạng Việt Nam và quốc tế.

May 's Nest viết: "Cảm ơn anh rất nhiều! Lúc nào anh cũng nghĩ những điều thiết thực cho đất nước chúng tôi. Nhưng đừng quên nhắc mọi người đeo khẩu trang khi ra đường nữa nhé!".

Nguyễn Phương Khánh bình luận: "Đánh rất giá cao việc làm của anh. Hãy bảo trọng và giữ sức khoẻ nhé".

Nguyễn Đắc Linh chia sẻ: "Anh James ở Hà Nội cố gắng giữ gìn sức khỏe , bình an nhé anh".

Thuy Nguyen bày tỏ: "Chúng tôi yêu James. Hãy giữ an toàn, mạnh khoẻ nhé!".

Dao Uyen: "Cảm ơn anh đã luôn là người nước ngoài tử tế! Hâm mộ anh!".