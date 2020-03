Mẹ 'ngó lơ' con trai ở khu cách ly, nhất định chỉ tiếp tế cho các chiến sĩ bộ đội

Mới đây, câu chuyện về người phụ nữ "ngó lơ" con trai ở khu cách ly, nhất định chỉ tiếp tế đồ cho các chiến sĩ bộ đội được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hình ảnh và câu chuyện được chia sẻ bởi Chi Nguyễn, con gái của người phụ nữ nói trên. Chi cho biết, em trai của cô là du học sinh, đang thực hiện cách ly tại Sơn Tây, Hà Nội nhưng mẹ cô nhất quyết không gửi đồ lên cho cậu. Thay vào đó, người mẹ mua mì gói, bánh trái...đem lên khu cách ly gửi các cán bộ, bộ đội đang công tác chống dịch. Chi cho biết, sắp tới mẹ cô còn mua cả khẩu trang vải và găng tay nữa.

"Mẹ em bình thường rất chu đáo nhưng lần này mẹ bảo không, kệ nó chứ, nhà nước lo cho nó đầy đủ rồi. Mẹ chỉ mua 1 thùng bánh 1 thùng sữa để nó chia cho mọi người cùng khu, lỡ như người nhà người ta chưa kịp tới. Còn lại mẹ lo cho các chú bộ đội hơn nên mẹ đã mua rau, mua phở gói, bánh và nước, tự tay đem lên Sơn Tây tặng các anh, các cô chú.

Sắp tới mẹ còn mua cả khẩu trang vải và găng tay nữa. Các anh các chú ban đầu không nhận, bảo sẽ đem lên cho em trai em nhưng mẹ em nhất quyết bảo kệ nó, nó ở vậy được rồi, các cô các chú cứ lấy mà dùng.", Chi chia sẻ.

(Ảnh: Chi Nguyễn)

Việc làm ý nghĩa của người mẹ được cô con gái đăng trên một diễn đàn nhỏ người nhưng chỉ sau thời gian ngắn được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Chia sẻ với VTC News, Chi cho biết ban đầu cô đăng tải hình ảnh và câu chuyện lên nhóm với hy vọng làm ấm lòng mọi người trong những ngày chống dịch. Cô cũng cho rằng, chia sẻ quá rộng rãi có thể khiến nhiều người hiểu lầm, làm mất ý nghĩa của việc tốt.

Tuy nhiên, sau khi được nhiều diễn đàn đăng tải lại, hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh những thùng hàng tiếp sức cho các chiến sĩ bộ đội khiến nhiều người xúc động, hàng nghìn bình luận gửi tới mẹ cô.

Chinh Lê viết: "Đúng là bạn có một người mẹ tuyệt vời chúc gia đình mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc".

Hoa Thuý bình luận: "Đúng rồi, giờ là thời điểm cần phải chăm sóc cho các chú bộ đội dân quân, để họ có sức khỏe chống lại dịch cho cả nước, chứ người cách ly đã được chăm sóc chu đáo rồi, không cần thiết phải gửi đồ tiếp tế cho con em, chỉ nên gửi cho các chú bộ đội và dân quân thôi".

Nguyễn Thị Mai Thoa chia sẻ: "Mẹ bạn thật tuyệt vời. Chuyển lời cảm ơn của mình đến mẹ. Mong rằng mẹ sẽ là tấm gương để mọi người noi theo. Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Xin hãy đồng lòng cùng nhau chung sức góp phần cùng mọi người vượt qua mùa đại dịch này. Chúc bạn và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe, ngày ngày an lành!".

Tài Hỷ Nguyễn viết: "Mẹ bạn là tấm gương cho mọi người học tập, chúc bà khỏe để tiếp tục đồng hành với cả nước".

Vương Huyền bày tỏ: "Trân quý tấm lòng của Bác, mong sẽ có nhiều mạnh thường quân quan tâm đến các chiến sĩ nhiều hơn".

Jun Nguyễn nói: "Giá như tất cả các bố mẹ đều nghĩ như cô thì những người phục vụ trong khu cách ly đã không vất vả".