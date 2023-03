(VTC News) -

Cô Ngô, 60 tuổi, không hút thuốc, không uống rượu, chăm tập thể dục, ăn uống lành mạnh, không tiếp xúc với hóa chất hóa học trong sinh hoạt nhưng mới đây khi kiểm tra, cô được phát hiện ung thư bàng quang. Sau khi nghiên cứu sinh hoạt của cô Ngô, bác sĩ phát hiện, căn nguyên của bệnh ung thư đến từ thói quen cực nhiều người đang mắc.

Bác sĩ Quy Gia Hào, bác sĩ tiết niệu nổi tiếng đang làm việc tại Bệnh Viện Canh Tân, Đài Loan, Trung Quốc cho biết, cô Ngô là trường hợp hiếm khi có chế độ sinh hoạt rất lành mạnh, chưa bao giờ tiếp xúc với các chất hóa học cũng như không rượu bia, hút thuốc hoặc hít phải khói thuốc trong một khoảng thời gian dài, thế nhưng khi khám, cô lại bị ung thư bàng quang.

Sống cực lành mạnh nhưng chỉ vì thói quen này, người phụ nữ ung thư bàng quang. - Ảnh minh họa.

Sau khi tìm hiểu về môi trường sống, thói quen sinh hoạt, bác sĩ phát hiện, cô Ngô có thói quen nhuộm tóc liên tục trong 40 năm qua. Chính thói quen này đã dẫn đến căn bệnh ung thư bàng quang do bàng quang hoạt động quá tải, bị tổn thương do liên tục phải bài trừ hoạt chất độc hại có trong thuốc nhuộm tóc. Do ung thư bàng quang không có triệu chứng nên nếu người bệnh bị tiểu máu và đi ngoài liên tục, tới bệnh viện khám thì đa số đã ở giai đoạn nặng, tỷ lệ tử vong lên tới 50%.

Bác sĩ Vương Kiện Vũ, một bác sĩ gia đình nổi tiếng của nhắc nhở mọi người rằng, không nên nhuộm tóc quá nhiều lần, không nên để thuốc nhuộm tóc quá lâu hoặc để thuốc nhuộm tóc chạm vào da đầu khi nhuộm, đặc biệt là thuốc nhuộm hòa tan trong nước.

Đồng thời, nên uống nhiều nước và không nên nhịn tiểu, để cơ thể chuyển hóa các chất độc và chất thải ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên, tránh tích tụ trong cơ thể gây ra gánh nặng. Ngoài ra, nếu mắc các bệnh lý về hệ tiết niệu như viêm bàng quang, sỏi bàng quang, tắc niệu đạo, phì đại tuyến tiền liệt thì hạn chế nhuộm tóc, chủ động đi khám định kỳ và điều trị đều đặn để tránh ung thư bàng quang.

Tùy Ý (Nbuồn: Chinatimes)