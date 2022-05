Sơn Tùng M-TP lộ diện vui vẻ sau vụ bị phạt 70 triệu và gỡ MV mới

(VTC News) -

Thời gian qua, Sơn Tùng M-TP là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của khán giả vì những lùm xùm liên quan đến MV There's no one at all. Gần 1 tuần kể từ khi khiến mạng xã hội "dậy sóng" và bị xử phạt, nam ca sĩ đã lộ diện trở lại trên mạng xã hội.

Trong bài đăng mới nhất, Sơn Tùng M-TP khoe ảnh diện áo in tên ca khúc There's no one at all trong chuyến đi chơi, trông anh điển trai và khá tươi tỉnh. Nam ca sĩ cũng không quên quảng bá cho bài hát mới: "Hãy nhớ rằng, luôn có ai đó bên cạnh chúng ta! Nghe 'There's No One At All' ở một nơi khác khiến tôi có thêm cảm hứng cho bài hát tiếp theo!".

Sơn Tùng lộ diện sau khi bị xử phạt vì MV có hình ảnh tiêu cực.

Nam ca sĩ vẫn khá thoải mái và không quên quảng bá ca khúc mới.

Có thể thấy Sơn Tùng vẫn giữ được thái độ lạc quan sau ồn ào. Anh cũng ẩn ý việc đang ấp ủ ra mắt sản phẩm tiếp theo để gửi tới những khán giả của mình.

There's no one at all là dự án âm nhạc hoàn toàn bằng tiếng Anh, được Sơn Tùng M-TP ấp ủ và hoàn thiện trong hơn 2 năm qua. Ngay khi phát hành, MV lập tức bị phản đối do có nhiều hình ảnh tiêu cực, thậm chí có cảnh nhảy lầu tự tử, có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới giới trẻ.

Chiều 5/5, Thanh tra Bộ VHTTDL làm việc với đại diện Công ty M-TP Entertainment để xem xét xử lý việc công ty đăng tải MV There’s no one at all trên Youtube có hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Công ty M-TP Entertainment bị xử phạt 70 triệu đồng và có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình, nộp lại số lợi bất hợp pháp, tháo gỡ bản ghi hình There’s no one at all dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Chiều 6/5, người dùng YouTube truy cập vào đường dẫn MV There’s no one at all đều nhận được thông báo video không hoạt động từ nền tảng này trên toàn thế giới. Trước đó, ngày 29/4, sản phẩm âm nhạc mới nhất của Sơn Tùng M-TP đã biến mất khỏi nền tảng YouTube Việt Nam, chỉ tồn tại trên YouTube ở các quốc gia khác.