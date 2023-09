Sơn Tùng M-TP đọc thư tình của fan tại đêm nhạc chào sinh viên FPT Polytechnic

(VTC News) -

Điểm dừng chân cuối cùng của Happy Bee 13 - sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP.HCM chứng kiến lễ hội âm nhạc rực rỡ với những ngôi sao hàng đầu Việt Nam vào tối qua 10/9.

Là nghệ sĩ kết thúc đêm diễn, tại mỗi địa điểm mình đi qua, Sơn Tùng M-TP đều tạo nên dấu ấn đặc biệt của riêng mình.

Nếu tại Cần Thơ, anh chàng dành tặng set nhạc riêng cho fan, tại Đà Nẵng ngẫu hứng hát và đệm đàn piano hoà giọng cùng hàng ngàn khán giả - món quà đặc biệt ngay cả “Skytour còn không có”, thì trong đêm diễn cuối tại TP.HCM, anh đã lưu lại cho khán giả ký ức không quên với mục mở màn đặc biệt , những tiết mục đốn tim cùng màn kết đầy cảm xúc.

Sơn Tùng- MTP tại chương trình Happy Bee 13 tại TP.HCM.

Vẫn xuất hiện cùng piano trắng với những hình vẽ quen thuộc, Sơn Tùng M-TP phiêu cùng những khúc nhạc sảng khoái, khỏe khoắn. Anh chàng không quên trình diễn ca khúc “Hôm nay chỉ hẹn hò với một người thôi nhé” trước khi khiến fan ôm tim với “Muộn rồi mà sao còn”.

Không chỉ vậy, Sơn Tùng M-TP cũng khuấy động các fan làm sóng tay và fanchant khiến cả biển người chìm trong âm nhạc sôi động với những vũ đạo khỏe khoắn.

Trên sân khấu Happy Bee 13, Sơn Tùng M-TP không quên gửi lời cảm ơn chân thành tới ban tổ chức: “Tùng rất may mắn được đồng hành với Cao đẳng FPT tại 3 đêm diễn ở Cần Thơ, Đà Nẵng và TP.HCM. Đi đâu các khán giả của Happy Bee 13 cũng cực cháy, và đi đâu tôi cũng “mất đồ” .

Đáp lại tình cảm của khán giả Happy Bee 13, Sơn Tùng M-TP ngẫu hứng tổ chức luôn fan meeting với fan. Ngay tại sân khấu Happy Bee, anh chàng đã đọc “thư tình” từ fan gửi tới khiến các fan vô cùng hồi hộp không biết liệu mình có được idol gọi tên!

Các fan Sơn Tùng M-TP đều rất dễ thương và hóm hỉnh. Bạn Quỳnh Như nhắn nhủ: “Hi Tùng Sky hơn chục năm của anh mà lần đầu gặp mặt ngoài đời nè, nhớ vô coi Story của em nha”. Sơn Tùng M-TP ngay lập tức hồi đáp: “Như ơi, anh đọc thư của em rồi nha, tối nay nhắn tin Instagram cho anh nhé!”.

Hay trước lời nhắn nhủ của bạn Trường Lam: “Tùng ơi, em trốn mẹ đu show”, nam ca sĩ lập tức đáp “thế có yêu không chứ” và không quên nhắn nhủ với fan: “lần sau, dẫn anh đến gặp mẹ trực tiếp để anh xin cho nhé!”

Trước tình cảm và những lời động viên của fan dành cho mình, Sơn Tùng M-TP cảm động và không quên nhắn nhủ fan “anh đang rảnh” từ thứ hai đến chủ nhật.

Đặc biệt, có fan còn mạnh mẽ gửi luôn số điện thoại cho Sơn Tùng M-TP và không chần chừ anh chàng làm cả sân khấu náo loạn khi lấy từ trong túi “chiếc điện thoại ngàn chín trăm hồi đó" gọi ngay cho fan tại sự kiện.

Sau khi liên hệ được, cô gái may mắn nhất đêm qua đã được ekip hỗ trợ bước lên sân khấu và chạy lại ôm lấy Sơn Tùng M-TP trong sự ghen tỵ của hàng chục nghìn fan và khán giả bên dưới.

Sơn Tùng- MTP giao lưu cùng fan tại Happy Bee 13 tại TP.HCM.

Trước khi bạn trở lại vị trí của mình, Sơn Tùng M-TP còn dành tặng bạn một món quà đặc biệt - một mẫu băng keo cá nhân cặp với idol, được chính tay idol dán ngay lên má. Và kết màn giao lưu, nam ca sĩ không quên tặng fan của mình một chiếc ôm thật chặt với lời hẹn “mãi như ngày hôm qua".

Vào phần cuối đêm diễn, khi ca khúc “Có chắc yêu là đây” vang lên, Sơn Tùng M-TP đặc biệt mời các thầy cô và các bạn sinh viên FPT Polytechnic cùng bước lên sân khấu đồng diễn tiết mục kết màn. Hơn 40 giảng viên và sinh viên FPT Polytechnic cùng 20.000 khán giả đã chìm đắm trong giai điệu rộn ràng và ánh sáng rực rỡ.

Kết thúc phần trình diễn của Sơn Tùng - MTP tại Happy Bee 13 tại TP.HCM.

Một hình ảnh hoàn toàn khác với “chất ngông” thương hiệu của nghệ sĩ, lần đầu đứng chung sân khấu với sinh viên, Sơn Tùng M-TP mang đến không khí gần gũi, dễ thương và tràn đầy cảm hứng.

Chính sự khác biệt ấy là một món quà tuyệt vời mà Sơn Tùng M-TP dành riêng tặng Happy Bee 13, mở đầu năm học mới đầy nhiệt huyết và đầy hy vọng cho các bạn sinh viên.

Như vậy, Happy Bee 13 đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ truyền cảm hứng cho hơn 40.000 sinh viên FPT Polytechnic và hàng trăm nghìn bạn trẻ bước vào hành trình chinh phục giấc mơ nghề nghiệp, cổ vũ các bạn trở thành những chú ong hạnh phúc: Happy Bee - Be Yourseft - Be Better.