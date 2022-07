Sơn Tùng là ca sĩ Việt Nam đầu tiên nhận nút kim cương Youtube

Cũng trong ngày sinh nhật này, Sơn Tùng quay trở lại làng nhạc Việt với một phiên bản khác của ca khúc There 's No One At All từng bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng phát hành. Đây cũng được xem là món quà Sơn Tùng dành tặng bản thân cũng như người hâm mộ đã đồng hành với mình suốt thời gian vừa qua.

Tạm bỏ qua những ồn ào thời gian gần đây, người hâm mộ đang rất vui mừng trước thành tích ấn tượng của Sơn Tùng. Trong suốt nhiều năm qua, Sơn Tùng là cái tên liên tục làm nên nhiều thành tích ấn tượng trên Youtube Việt Nam.

Trước đó, Sơn Tùng đã bất ngờ thay đổi ảnh đại diện trên các nền tảng mạng xã hội. Trong hình ảnh được đăng tải, anh xuất hiện với diện mạo tươi tắn, tuy nhiên tóc tai có hơi bết một chút.

Tưởng chừng đây chỉ là hành động thay đổi ảnh đại diện thông thường nhưng dân mạng lại đặt ra một nghi vấn đặc biệt. Một số người nhận xét, hình ảnh mới của Sơn Tùng trông rất giống chú rể, từ trang phục cho đến cách tạo dáng. Chính vì lẽ đó, nhiều người đặt ra nghi vấn phải chăng đây chính là ảnh đám cưới của Sơn Tùng.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng có thể đây là hình ảnh trong một dự án âm nhạc mới của Sơn Tùng sau khi phiên bản mới của There's No One At All lên sóng.