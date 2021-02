Sơn La muốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, xây sân bay Nà Sản trước 2030

(VTC News) -

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh vừa đề nghị Bộ GTVT đưa Cảng hàng không Nà Sản vào Quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Động lực phát triển của Sơn La

Theo ông Lê Hồng Minh, tại dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ GTVT lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đơn vị Tư vấn đề xuất đưa Cảng hàng không Nà Sản ra khỏi quy hoạch giai đoạn 2021-2030.

Cảng hàng không Nà Sản đã xuống cấp.

Nguyên nhân được cho là do dự báo nhu cầu vận tải đạt thấp (đạt 0,5 triệu khách/năm vào năm 2030). Do vậy, nếu chỉ xét riêng độc lập Cảng hàng không Nà Sản thì tính hiệu quả về kinh tế chưa cao; khó khăn trong kinh phí đầu tư...

Về đề xuất này, UBND tỉnh Sơn La cho rằng: Cảng hàng không Nà Sản nằm ở trung tâm khu vực Tây Bắc, là sân bay chính trọng yếu trong chiến lược phòng thủ Quốc gia, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống khẩn nguy về quốc phòng cũng như công tác tìm kiếm cứu nạn của khu vực.

Ông Minh nhấn mạnh, trong khu vực phòng thủ Tây Bắc hiện có 2 sân bay quân sự là Điện Biên và Nà Sản, trong đó sân bay Điện Biên nằm trong địa hình lòng chảo, có đường cất hạ cánh ngắn không khai thác được các máy bay quân sự lớn. Do đó sân bay Nà Sản trở thành sân bay chiến lược, quan trọng nhất của cả khu vực Tây Bắc.

Bên cạnh vai trò về quân sự, Cảng hàng không Nà Sản còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo đột phá về hạ tầng giao thông, giúp kết nối Sơn La với cực phát triển trong cả nước, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong bối cảnh tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch, xuất khẩu nông sản...

“Việc phải di chuyển gần 4 giờ (hơn 150km) để đến Cảng hàng không Điện Biên hoặc di chuyển gần 7 giờ (hơn 300Km) để đến Cảng hàng không Nội Bài là rào cản rất lớn trong việc thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với tỉnh Sơn La”, ông Minh nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định Cảng hàng không Nà Sản là động lực phát triển của địa phương, đang thực hiện tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Huy động hơn 2.200 tỷ đồng thế nào?

Liên quan đến nguồn vốn đầu tư sân bay, ông Minh cho rằng “có thể huy động kết hợp bằng nhiều nguồn vốn khác nhau như: Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương, vốn quốc phòng - an ninh, doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác”.

Ngành hàng không cần nhiều năm nữa mới phục hồi sau ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19.

Từ đây, UBND tỉnh Sơn La đề nghị Bộ GTVT quan tâm đưa Cảng hàng không Nà Sản vào Quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đồng thời đề nghị bổ sung dự án vào danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2030 với tổng mức đầu tư khoảng 2.295 tỷ đồng sử dụng kết hợp các nguồn vốn: Ngân sách trung ương, vốn doanh nghiệp nhà nước (ACV), vốn địa phương (để GPMB) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

UBND tỉnh Sơn La cũng đề nghị nghiên cứu xây dựng và ban hành văn bản phân định rõ về quyền sở hữu tài sản đối với các Cảng hàng không sử dụng chung giữa dân dụng và quân sự, tạo thuận lợi cho việc kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng cảng hàng không, đảm bảo đồng bộ với các quy định pháp luật về Đất đai, Đầu tư, Quản lý, sử dụng tài sản công, Hàng không dân dụng...

Nói thêm về hiệu quả của dự án, ông Minh đề nghị Bộ GTVT bên cạnh việc xem xét tính hiệu quả về kinh tế của riêng Cảng hàng không Nà Sản (như trong dự thảo quy hoạch), quan tâm, xem xét thêm các yếu tố quan trọng khác như: Thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, vùng Tây Bắc (từ đó kích thích làm phát sinh thêm nhu cầu vận tải hàng không); Hiệu quả hoạt động của toàn mạng hàng không cả nước; Cơ động đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực Tây Bắc; Đặc biệt cùng với Cảng hàng không Điện Biên trở thành cặp cảng hàng không dự phòng cho nhau trong các trường hợp máy bay không thể hạ cánh do điều kiện thời tiết hoặc các tình huống khẩn cấp về an toàn hàng không.