Sơn La: Bắt kẻ giết người sau 13 năm trốn truy nã

(VTC News) -

Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngày 17/6, Công an huyện Quỳnh Nhai truy bắt thành công Hà Văn Chư - kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm - tại địa phận xóm 1, xã Mường Giàng. Chư sinh năm 1973, trú tại xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Hà Văn Chư tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hà Văn Chư bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định truy nã về tội "Giết người" vào năm 2018. Hiện y đã thay đổi họ tên thành Vũ Đức Phương, trú tại xóm 1, xã Mường Giang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Tại cơ quan công an, Hà Văn Chư thừa nhận tội ác y thực hiện vào đêm 12/5/2008 tại xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Công an huyện Quỳnh Nhai đã hoàn thiện hồ sơ bàn giao Hà Văn Chư cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên xử lý.