Sol7 của đội Binz rút khỏi Rap Việt mùa hai

Tối 15/1, hai bảng đấu cuối cùng của vòng Bứt phá được phát sóng. Cũng trong phần cuối của tập thi, Trấn Thành thông báo Sol7 xin rút khỏi chương trình với lý do sức khỏe. Sol7 thuộc bảng A cùng Pjpo, Xám và B-Wine. Các tiết mục của bảng A được phát sóng từ ngày 25/12.

Bản rap 00:00 do Sol7 thể hiện gây thất vọng. Với chủ đề 24h, rapper muốn thể hiện hình ảnh mới mẻ và hóa thân thành huấn luyện viên Binz. Do đó, Sol7 mặc trang phục cao bồi với áo lông hồng ra sân khấu. Tuy nhiên, khán giả nhận xét Sol7 mất đi màu sắc riêng và bị biến thành bản sao của Binz. Do đó, việc B-Wine (đội Rhymastic) chiến thắng là điều dễ hiểu.

Sol7 trong vòng Bứt phá. (Ảnh: BTC)

Sol7 bị loại ở bảng đấu nhưng vẫn có cơ hội vào vòng trong nhờ chiếc nón vàng của các huấn luyện viên. Tuy nhiên, rapper xin rút lui ngay khi chương trình chưa công bố chủ nhân chiếc nón vàng của vòng Bứt phá. Sau đó, chiếc nón vàng này được JustaTee trao cho Hoàng Anh.

Sol7 vốn được giới underground, kể cả các giám khảo và huấn luyện viên Rap Việt tôn trọng bởi sự nghiệp âm nhạc kéo dài nhiều năm. Ở vòng đầu tiên, ngay khi Sol7 xuất hiện mà chưa thể hiện bài thi, Wowy đã đạp nút để bày tỏ sự kính nể.

Hoạt động khá âm thầm nhưng Sol7 được đồng nghiệp ghi nhận tài năng với âm nhạc có chiều sâu, đầy chiêm nghiệm. Rapper thậm chí được xem như thầy của nhiều rapper trẻ. Do đó, việc anh sớm dừng chân ở cuộc thi gây tiếc nuối.

Trước đó, thông tin Sol7 muốn rút khỏi cuộc thi đã xôn xao mạng xã hội. Hình ảnh chụp tin nhắn giữa anh và bạn gái lan truyền. Trong tin nhắn, Sol7 cho biết anh không muốn tiến sâu vì mệt mỏi. Quá trình ghi hình cho Rap Việt và thực hiện các vòng thi khiến anh luôn phải trở về nhà vào lúc khuya.

Khi đó, trả lời phóng viên Zing về nghi vấn rời chương trình, quản lý Sol7 cho biết đó chỉ là những tin nhắn trêu đùa giữa rapper và người thân.