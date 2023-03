Soi sức mạnh U23 UAE: Đối thủ cũ mang triết lý Barcelona so tài U23 Việt Nam

(VTC News) -

Khác với U23 Iraq, U23 UAE là một tập thể gồm các cầu thủ gắn bó với nhau lâu năm. Trong danh sách được HLV Denis Silva mang đến Doha Cup 2023, đa số là các cầu thủ đến từ CLB Al Jazeera và Shabab Al Ahly. Họ đều là những người bạn cùng nhau ăn tập lâu năm. Do đó, sự gắn kết của U23 UAE tại giải đấu lần này là rất cao.

U23 UAE có nhiều cầu từng tham dự trận đấu giao hữu với U23 Việt Nam cách đây một năm. Khi chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2022, Lương Duy Cương, Quan Văn Chuẩn, Khuất Văn Khang... từng đối đầu Zayed Sultan, Abdelaziz Al-Bloushi, Fahad Bader hay Yasser Hassan.

U23 UAE sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng.

Cái tên đáng chú ý nhất của U23 UAE là HLV Denis Silva. Vị chuyên gia người Tây Ban Nha từng nhiều năm làm việc ở đội trẻ Barcelona trong vai trò trợ lý và HLV trưởng các đội U18, U19 của CLB chủ sân Nou Camp. Có lẽ chính vì vậy mà HLV Denis Silva áp dụng triết lý bóng đá kiểm soát bóng và sơ đồ 4-3-3 cho U23 UAE.

Sức mạnh tập thể của U23 UAE đã được thể hiện trong trận đấu gặp U23 Qatar ở lượt trận đầu tiên, đặc biệt là trong hiệp một. Các học trò của HLV Danis Silva thi đấu với sơ đồ 4-3-3. Họ trình diễn thứ bóng đá hiện đại, tốc độ, mỗi pha tấn công đều ẩn chứa sự nguy hiểm.

Dù cầm bóng ít hơn hơn đối thủ (42% so với 58% của Qatar), thế nhưng U23 UAE vẫn tạo ra được tới 8 cú sút so với con số 1 của đối phương. Thành quả là bàn thắng do công của Abdulla ghi được ở phút 17.

U23 UAE đánh bại U23 Qatar

Bước sang hiệp 2, UAE cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Trước sức ép của đội chủ nhà, các học trò của HLV Danis Silva chơi chắc chắn và nhẫn nại. U23 Qatar tung ra tới 7 cú dứt điểm trong hiệp 2 nhưng không thể xuyên phá được hàng phòng ngự của U23 UAE.

Về mặt cá nhân, U23 UAE có nhiều cầu thủ sở hữu kinh nghiệm thi đấu hơn 20 trận mỗi mùa tại giải vô địch quốc gia, điều hiếm có cầu thủ nào của U23 Việt Nam làm được.

Trước một đối thủ nhỉnh hơn về nhiều mặt, lại đang có tâm lý hưng phấn sau chiến thắng trước đội chủ nhà, thật khó để U23 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ. Đoàn quân của HLV Troussier đã bộc lộ nhiều điểm yếu từ tâm lý đến lối chơi trong trận thua trước U23 Iraq vừa qua.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, khó có thể đòi hỏi U23 Việt Nam có thể cải thiện toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh HLV Troussier ưu tiên việc thử nghiệm đội hình. Không ngoại trừ khả năng vị chiến lược gia người Pháp sẽ đưa ra 11 cái tên hoàn toàn mới ở trận đấu sắp tới.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 UAE diễn ra vào 0h30 ngày 26/3 tại sân Hamad bin Khalifa.

