Soi sức mạnh U23 Hàn Quốc, đối thủ của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á

Tại VCK năm 2020 ở Thái Lan, U23 Hàn Quốc đã vô địch đầy xứng đáng sau khi toàn thắng 6 trận, ghi 10 bàn và chỉ để thủng lưới 3. Ở trận chung kết, họ đã thắng tối thiểu U23 Ả rập Xê út 1-0 với pha lập công duy nhất của trung vệ Jeong Tae-wook.

Ở Uzbekistan, U23 Hàn Quốc nằm ở bảng C cùng 3 đội Đông Nam Á. Theo kế hoạch, U23 Hàn Quốc sẽ lần lượt gặp U23 Malaysia (2/6), U23 Việt Nam (5/6) và U23 Thái Lan (8/6). Mới đây, HLV Hwang Sun Hong đã chốt danh sách 23 tuyển thủ U23 Hàn Quốc tham dự VCK U23 châu Á 2022.

Lee Kang In giành giải Quả bóng vàng ở U20 World Cup 2022

Gương mặt đáng chú ý nhất của nhà ĐKVĐ là tiền vệ Lee Kang In, người đang thi đấu ở La Liga trong màu áo Mallorca. Lee, sinh năm 2001 là tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của bóng đá Hàn Quốc hiện nay. Tiền vệ tấn công này từng nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á 2019, và Quả bóng vàng ở FIFA U-20 World Cup 2019, giải đấu mà U20 Hàn Quốc giành ngôi á quân. Cùng năm đó, anh đoạt Cúp Nhà vua trong màu áo Valencia.

Không ngạc nhiên, Lee Kang-in cũng đã góp mặt trong thành phần tuyển Hàn Quốc với 6 trận ra sân. Anh được xem là hạt nhân trong lối chơi của U23 Hàn Quốc tại VCK Châu Á 2022 nhờ khả năng đi bóng tốc độ và chuyền bóng sáng tạo.

Theo tiết lộ của HLV Hwang Sun-hong, Lee Kang In sẽ được thi đấu ở tiền vệ trung tâm tại giải U23 Châu Á để phát huy hết khả năng sáng tạo. Ngoài Lee Kang In, U23 Hàn Quốc còn có ba cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là Hong Hyun Seok (LASK), Jeong Sang Bin (Grasshoper) và Oh Se-hun (Shimizu S-Pulse). Những gương mặt còn lại hầu hết đều đang thi đấu ở K-League 1, giải đấu hàng đầu ở châu Á.

Rõ ràng, với lực lượng như thế này, U23 Hàn Quốc được đánh giá mạnh nhất ở bảng C và coi như nắm tấm vé đầu tiên, trong khi ba đội tuyển Đông Nam Á sẽ tranh tấm vé thứ 2 của bảng đấu. Trong năm 2022 này, U23 Hàn Quốc chưa đá một trận nào cả. Tại vòng loại diễn ra hồi tháng Mười năm ngoái, họ dễ dàng đè bẹp U23 Philippines 3-0, U23 Timor Leste 6-0, và U23 Singapore 5-1.