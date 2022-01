'Soi' giá phòng khách sạn đắt nhất thế giới

Dựa trên dữ liệu giá trung bình của hàng nghìn khách sạn trên thế giới mà công ty tư vấn khách sạn HVS cung cấp, tạp chí Travel & Leisure đã công bố danh sách những khách sạn có giá phòng đắt đỏ nhất hiện nay.

Giá khách sạn không chỉ biến động theo mùa mà còn biến động theo từng loại phòng. Để xếp hạng chính xác nhất những khách sạn có giá phòng cao nhất, các nhà phân tích đã phải khai thác nhiều chỉ số từ năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch xảy ra cho tới nay của tất cả các hạng phòng từ phòng giường king bình thường cho tới những biệt thự riêng biệt với nhiều phòng ngủ.

Dưới đây là danh sách những khách sạn có giá phòng cao nhất thế giới được Travel & Leisure công bố.

Jumby Bay Island, Antigua

Jumby Bay Island ở Antigua có 28 dãy phòng và 14 biệt thự trải dài trên một diện tích rộng lớn. Nếu những điều đó là chưa đủ ấn tượng thì khu nghỉ dưỡng này còn có 22 biệt thự khác bao gồm dãy trang trại chín phòng ngủ cùng một sân tennis và một bến tàu riêng. Giữa tất cả các phòng nghỉ là bảy nhà hàng và quán bar, ba hồ bơi, một spa và một số bãi biển riêng. Giá phòng sẽ bao gồm chi phí cho tất cả các bữa ăn và hầu hết các hoạt động như nếm thử rượu rum hay du ngoạn bằng thuyền buồm.

Giá cho một phòng suite hạng trung ở đây dao động từ 6.900 đôla mỗi đêm (gần 160 triệu đồng).

Soneva Jani, Maldives

Khách sạn siêu sang này có bảy hạng phòng với những lựa chọn cao cấp như biệt thự bốn phòng ngủ nổi giữa biển với hầm rượu và đường trượt nước hay biệt thự nghỉ dưỡng hai phòng ngủ ẩn sâu trong rừng ngập mặn. Ngay cả hạng phòng có mức giá thấp nhất ở đây chỉ với 1 phòng ngủ cũng có cảnh quan xung quanh vô cùng ấn tượng. Ngoài ra, khách lưu trú còn được tận hưởng vô vàn các dịch vụ đi kèm như spa chăm sóc sức khỏe, giáo viên hướng dẫn tập yoga hay những đồ ăn vặt hảo hạng có sẵn trong phòng.

Giá cho một phòng suite hạng trung được áp dụng từ tháng 1 năm 2022 vào khoảng 6.130 đôla mỗi đêm. Ngoài ra, du khách còn có thể lựa chọn những hạng phòng trọn gói cao cấp hơn.

One & Only Gorilla's Nest, Rwanda

Rwanda là vùng đất của hàng nghìn ngọn đồi và ở rìa Công viên Quốc gia Núi lửa chính là One & Only Gorilla's Nest, một khu nghỉ dưỡng hạng sang, nơi du khách có thể tản bộ và ngắm những con khỉ đột sống trong các khu rừng ở đây. One & Only Gorilla's Nest cũng có sân bay trực thăng riêng phục vụ những khách cao cấp. Chỉ có 21 phòng phòng độc lập được xây trên một khu đất xanh tươi, dưới những tán bạch đàn cao lớn. Hạng phòng Silverback Suite có hồ bơi riêng và hành lang rộng kết nối với nhà hàng và quán bar chính.

Giá cho một căn hạng trung ở đây được áp dụng từ tháng 1 năm 2022 dao động trong khoảng 6.000 đôla một đêm. Chi phí này đã bao gồm tất cả các bữa ăn và đồ uống, cũng như hai hoạt động trong khuôn viên, nhưng chi phí đi bộ xuyên rừng ngắm khỉ đột sẽ được tính riêng với giá 1.500 đôla/người.

Đảo Kokomo, Fiji

Đây là khu nghỉ dưỡng 'thiên đường' tách biệt hẳn với các khu nghỉ dưỡng khác ở Fiji. Mặc dù, du khách có thể bao trọn gói cả hòn này với giá lên tới 65.000 đôla mỗi đêm với sức chứa tối đa khoảng 40 người. Nhưng hầu hết các du khách tới đây đều chỉ lựa chọn đặt một trong số 25 biệt thự sang trọng tại đây với giá vào khoảng 5.500 đôla mỗi đêm.

Al Maha, Dubai

Chỉ mất một giờ lái xe từ những tòa nhà chọc trời của Dubai để tới sa mạc và nghỉ dưỡng tại Al Maha, một khách sạn sang trọng nằm giữa những cồn cát như hình ảnh của ngôi làng Bedouin cao cấp. Du khách sẽ có những lựa chọn nghỉ tại một trong 42 biệt thự từ 1 đến 3 phòng ngủ với hồ bơi vô cực riêng hướng thẳng ra sa mạc, nơi có những đàn linh dương và lạc đà đầy hoang dã. Các bữa ăn, đã bao gồm trong giá phòng, được phục vụ tại nhà hàng Al Diwaan trong khi trà chiều và cocktail sẽ được chuẩn bị ở Hajar Terrace Bar.

Giá cho một phòng suite hạng trung áp dụng từ tháng 1 năm 2022 vào khoảng 5.200 đô la mỗi đêm.

Ngoài ra, trong danh sách này còn có khu nghỉ dưỡng Six Senses Zil Pasyon ở Seychelles, One Nature Nyaruswiga Serengeti ở Tanzania, Anantara ở Thái Lan và Amangiri ở Utah.