Sôi động 'Home now for Vietnam stronger' với gần 30 dự án hấp dẫn bậc nhất

(VTC News) -

Năng lượng vượt dịch, duy trì chuỗi giao dịch BĐS

Trải qua những ngày tháng dịch bệnh căng thẳng, những lần giãn cách xã hội kéo dài, chúng ta càng thêm thấm thía giá trị của ngôi nhà – tổ ấm để mỗi người trở về sau bao giông bão, “tấm khiên” an toàn và thân thuộc nhất để giúp ta thêm khỏe mạnh, thêm tự tin để vượt qua khó khăn.

“Vững tinh thần – vượt đại dịch” và có cơ hội “Mua nhà trúng nhà” cùng “Home now for Vietnam stronger”.

Từ ngày 02/09/2021, Cenhomes.vn đã chính thức phát động chiến dịch “Home now for Vietnam stronger” nhằm duy trì chuỗi giao dịch BĐS, giúp khách hàng lựa chọn được căn nhà ưng ý và hỗ trợ thực hiện giao dịch an toàn, tiện lợi.

Đây được coi như một liều kháng nguyên giúp chúng ta nâng cao tinh thần lạc quan và hi vọng, chiến thắng dịch bệnh, bứt phá thành công; tiếp lửa năng lượng, trang bị những “vũ khí tối tân” giúp sales gia tăng thu nhập dù làm việc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

Thể hiện tầm tư duy chiến lược và nhanh nhạy trong công cuộc chuyển đổi số, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) với việc sở hữu Cenhomes.vn nền tảng công nghệ tốt nhất hỗ trợ môi giới BĐS đang đưa đến thị trường những giải pháp thực chiến, công cụ hàng đầu để giúp môi giới an tâm làm việc trong bất cứ hoàn cảnh nào thông qua chiến dịch “Home now for Vietnam stronger”.

Cenhomes.vn đích thị là một “đại siêu thị dự án cho mọi nhu cầu BĐS” với hơn 2 triệu căn nhà, trên 500 dự án ở mọi phân khúc. Thông qua nền tảng người dùng có thể thoải mái lựa chọn các dòng sản phẩm với pháp lý minh bạch và rõ ràng. Trong bối cảnh giãn cách kéo dài, Cenhomes.vn đã trở thành nguồn hàng quý báu cho những người có nhu cầu mua - bán BĐS.

“Home now for Vietnam stronger” cũng mở ra một kỉ nguyên mới khi công nghệ hỗ trợ, sát cánh trong mọi giao dịch BĐS, biến điều không thể thành có thể. Khách hàng được các môi giới hỗ trợ các thông tin cần thiết và trao đổi mọi lúc, mọi nơi, tư vấn các giải pháp hợp lý giúp sớm thực hiện được mong muốn sở hữu căn nhà mong ước.

Phong phú sản phẩm, đa dạng ưu đãi

“Home now for Vietnam stronger” mang tới đa dạng lựa chọn cho khách hàng với gần 30 dự án từ Bắc tới Nam “nóng” nhất thị trường hiện nay. Các dự án tiêu biểu như: BMG Hà Nội, Louis City Hoàng Mai, Happy One – Central, C-Sky View, The Manor Central Park, Wyndham Lynn Times Thanh Thủy… Đây đều là các dự án sở hữu vị trí đắc địa, tiện nghi cao cấp, với pháp lý minh bạch và tiềm năng sinh lời vượt trội.

Tại Hà Nội, khách hàng có thể lựa chọn Louis City Hoàng Mai – một dự án được đánh giá là BĐS giá trị thực bất chấp mùa dịch. Dự án bao gồm hơn 600 biệt thự, liền kề, shophouse cao cấp, đặc biệt sở hữu thiết kế tầng hầm rộng có thể chứa 4 - 5 chiếc xe siêu sang.

Với quy mô hơn 22 ha, cách phố Cổ chỉ 10 phút di chuyển, có 4 mặt đều tiếp giáp với 4 trục giao thông lớn, Louis City Hoàng Mai là điểm đến hàng đầu cho các khách hàng thành đạt tại Thủ đô.Khách hàng khu vực phía Nam sẽ không thể bỏ qua Happy One – Central, khu phức hợp căn hộ thông minh trung tâm TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Dự án có không gian xanh rộng lớn và hệ thống 68 tiện ích đỉnh cao: cầu kính trên không, rạp chiếu phim trên không, sân golf 3D, hồ bơi, đài quan sát, Art Gallery,… mang tới cuộc sống tiện nghi mà vẫn gần gũi với thiên nhiên.

Happy One – Central với thiết kế thông minh và không gian sống xanh chuẩn Singapore.

Hay một dự án đáng chú ý khác cùng thành phố là khu căn hộ compound C-Sky View. Nơi đây sở hữu hệ thống tiện ích nội khu "All-in-one" cao cấp: hồ bơi, bể sục Jacuzzi, gym, công viên xây xanh, đường tản bộ hoa hồng, vườn BBQ, khu vui chơi trẻ em,… C-Sky View đang có chính sách ưu việt, khách hàng thanh toán 30% sẽ nhận nhà trong quý II/2022 và được miễn 2 năm lãi suất, chiết khấu đến 6,5% cùng nhiều ưu đãi giá trị khác.

Ngoài việc sở hữu bất động sản tại các dự án với từng chính sách ưu đãi riêng, trong thời gian diễn ra chiến dịch từ 02/09/2021 đến 15/10/2021, khách hàng sẽ có cơ hội mua nhà trúng nhà với giải thưởng gồm 01 căn hộ trị giá 1,8 tỷ đồng, 01 lô đất nền Cam Lâm,… Tổng giải thưởng của chiến dịch lên tới 5 tỷ đồng. Đồng thời, mỗi giao dịch thành công của khách hàng, Cenhomes.vn cũng đóng góp 5 triệu đồng cho việc phòng, chống dịch COVID-19.

Thông tin chi tiết chương trình Home now for Vietnam stronger, vui lòng xem tại: https://cenhomes.vn/homenowforvietnamstronger/