Sôi động Gala ‘Giai điệu Sơn ca 2022’

Màn trình diễn “Đưa cơm cho mẹ đi cày - Nắng à nắng ơi” do Trần Nguyễn Trà My, Trần Vũ Trà My, Trần Duy Thái và tốp múa Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc trình bày.