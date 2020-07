Sở Xây dựng Long An yêu cầu ngưng giao dịch tại dự án Hiệp Phước Harbour View

Ngày 6/7, Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa có văn bản số 1736/SXD-TTXD gửi UBND tỉnh Long An báo cáo về việc kiểm tra dự án Khu tái định cư – Khu dân cư thương mại dịch vụ xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (dự án Hiệp Phước Harbour View).

Dự án do Công ty TNHH Kinh doanh Phát triển Dự án Thuận Thành (Công ty Thuận Thành) làm chủ đầu tư, gồm 1.485 lô nhà liên kế và 72 lô nhà tái định cư.

Tuy nhiên, theo các thông tin trên mạng internet, dự án được quảng cáo, giới thiệu với quy mô tổng thể 30,2ha bao gồm 1.557 nhà phố vườn liên kề vườn cùng hệ thống tiện ích nội khu hoàn chỉnh như quảng trường, công viên, khu thể thao, dự án của khu vực Nam Sài Gòn hoàn chỉnh pháp lý từng nền.

Giá bán 1,4 tỷ đồng/nền (tương đương hơn 18 triệu đồng/m2). Khách hàng mua nền đất dự án đặc cọc 50 triệu đồng/nền.

Sở Xây dựng tỉnh Long An yêu cầu đơn vị phân phối không được quảng cáo, rao bán và thu tiền tại dự án Hiệp Phước Harbour View.

Theo Sở Xây dựng Long An, tại thời điểm kiểm tra, dự án Khu tái định cư – Khu dân cư thương mại dịch vụ xã Phước Vĩnh Đông đã thi công hạ tầng đạt khoảng 75%, đã tách được 867/1.557 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên dự án đã trễ hẹn tiến độ thực hiện so với chủ trương đầu tư.

Kết quả kiểm tra cho thấy, chủ đầu tư có kết hợp với đơn vị phân phối để tham khảo thị trường với hình thức thu tiền giữ chỗ. Chủ đầu tư thông tin tên dự án không đúng theo quyết định chủ trương đầu tư, bảng công bố thông tin chưa đầy đủ…

Trước sai phạm trên, Sở Xây dựng tỉnh Long An yêu cầu đơn vị phân phối sản phẩm không được quảng cáo rao bán các lô nền của dự án trên mạng; thông tin tên dự án đúng với quyết định chủ trương đầu tư.

Đồng thời, công khai nội dung bảng thông tin về dự án đầy đủ đến thời điểm kiểm tra để người dân được biết; nhanh chóng gia hạn tiến độ thực hiện dự án. Đặc biệt, yêu cầu chủ đầu tư ngưng việc thu tiền giữ chỗ cho đến khi đủ điều kiện kinh doanh theo Luật kinh doanh bất động sản.