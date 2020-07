Sợ vỡ sân, Hà Tĩnh diễn tập an ninh trước ngày đón Công Phượng, Phi Sơn

Trận đấu giữa HL Hà Tĩnh và TP.HCM ở vòng 10 V.League 2020 nhận được sự quan tâm lớn của NHM Hà Tĩnh. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi ở bên kia chiến tuyến, đội khách TP.HCM sỡ hữu hàng loạt ngôi sao danh tiếng trong đội hình như Phi Sơn, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Huy Toàn. Sức nóng của trận đấu này chắc chắn cũng không kém cuộc đọ sức của HL Hà Tĩnh và Hà Nội tại vòng 4.

Đại diện VPF, BTC và lực lượng an ninh đã có buổi diễn tập trước trận đấu giữa HL Hà Tĩnh và TP.HCM ở vòng 10 V.League

Rút kinh nghiệm sau vụ “vỡ sân” trong trận đấu với Hà Nội FC, BLĐ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có hàng loạt biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc tiếp đón TP.HCM vào chiều 17/7. Một buổi diễn tập đảm bảo an ninh, an toàn với rất nhiều kịch bản đã được diễn ra vào chiều nay (14/7).

Công an Hà Tĩnh đã huy động một lực lượng lớn nhân sự tham gia buổi diễn tập này. Đây là những động thái cần thiết nhằm đảm bảo tránh xảy ra sự cố như trận đấu với Hà Nội FC trong bối cảnh NHM Hà Tĩnh rất muốn được đến sân cổ vũ các ngôi sao nổi tiếng bên phía TP.HCM như Phi Sơn, Công Phượng, Huy Toàn, Bùi Tiến Dũng...

Được biết, trong trận đấu với TP.HCM sắp tới, BTC sân Hà Tĩnh sẽ huy động số lượng an ninh lớn (gần 500 người) để bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đấu. Các phương án hướng dẫn CĐV đến sân, bảo đảm an toàn cũng đã được lên kỹ lưỡng với sự hỗ trợ của đại diện VPF.

Để tránh xảy ra tình trạng vỡ sân, BTC địa phương cũng chỉ phát hành hơn 10.000 vé xem trận đấu (hơn 1.000 vé là giấy mời), trong khi sức chứa của sân Hà Tĩnh khoảng 11-12 ngàn chỗ ngồi. BTC sẽ bán vé qua 3 kênh khác nhau gồm trực tuyến, tại văn phòng CLB và Hội CĐV Hà Tĩnh.

Trận đấu giữa HL Hà Tĩnh và TP.HCM sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 17/7. Hiện tại, đội quân của HLV Phạm Minh Đức đang có 8 điểm, tạm xếp thứ 13 trên BXH. Trong khi đó, TP.HCM đang đứng thứ 2 sau Sài Gòn.