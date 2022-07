So sánh hai mẫu smartphone Android tầm trung ‘nóng’ nhất hiện nay

Sau nhiều úp mở, Nothing Phone (1) đã chính thức ra mắt và mở bán tại một số thị trường. Cùng lúc này, chúng ta có Pixel 6A mang đến những tính năng được yêu thích trên Pixel 6 với mức giá dễ chịu hơn. Nothing Phone (1) có giá khởi điểm 475 USD, còn Pixel 6A là 449 USD.

Kích thước và chất lượng hoàn thiện

Nothing Phone (1) có kích thước 159,2 x 75,8 x 8,3mm, nặng 193,5g, chống bụi và nước chuẩn IP53. Pixel 6A có kích thước 152,2 x 71,8 x 8,9mm, nặng 178g, chống bụi và nước chuẩn IP67.

Nothing Phone (1) trang bị kính cường lực Gorilla Glass 5 ở cả mặt trước và sau, khung nhôm, trong khi Pixel 6A dùng mặt nhựa phía sau và Gorilla Glass 3 phía trước, khung nhôm. Nothing Phone (1) dài hơn, rộng hơn, mỏng hơn và nặng hơn Pixel 6A. Tuy nhiên, khả năng chống bụi và nước của Nothing Phone (1) lại không bằng Pixel 6A.

Google Pixel 6A (Ảnh: Google)

Tính năng nổi bật của Nothing Phone (1) chính là các đèn LED Glyph ẩn dưới mặt kính trong suốt phía sau, mang lại vẻ ngoài độc đáo, song không quá hữu ích. Với Pixel 6A, dải camera ngày càng trở nên dễ nhận biết hơn với người dùng phổ thông. Không máy nào có jack tai nghe.

Camera

Nothing Phone (1): camera chính 50MP f/1.9 chống rung quang học, quay phim 4K tốc độ 30 khung hình/giây; camera góc siêu rộng 50MP f/2.2; camera trước 16MP f/2.5, quay video 1080p 30 khung hình/giây.

Google Pixel 6A: camera chính 12.2MP f/1.7 chống rung quang học, quay phim 4K tốc độ 60 khung hình/giây; camera góc siêu rộng 12MP f/2.2; camera trước 8MP f/2.0, quay video 1080p 30 khung hình/giây.

Pixel luôn là dòng máy được đánh giá cao ở khả năng chụp ảnh tươi sáng, rực rỡ, độ tương phản cao. Pixel 6A cũng vậy. Nếu yêu thích máy ảnh trên Pixel 6 và 6 Pro, bạn sẽ thích cả Pixel 6A. Phần cứng tuy có khác biệt song phần lớn thành công trong lĩnh vực nhiếp ảnh của Google đến từ thuật toán. Bạn sẽ có mọi tính năng như Magic Eraser, Real Tone, Face Unblur… Phàn nàn duy nhất là độ phân giải của camera khá thấp.

Nothing Phone (1) (Ảnh: Nothing)

Trong khi đó, ba camera trên Nothing Phone (1) đều có độ phân giải cao, đồng nghĩa với bức ảnh sẽ chi tiết hơn để zoom và cắt cúp về sau. Cả hai đều trang bị tính năng chống rung quang học, song Pixel 6A có thể quay phim mượt hơn nhờ tốc độ 60 khung hình/giây so với 30 khung hình/giây của đối thủ.

Theo những ảnh mẫu được tung ra, dường như Nothing Phone (1) không chụp đẹp bằng Pixel 6A. Nếu là người yêu thích chụp ảnh, bạn nên chọn Pixel 6A.

Màn hình

Nothing Phone (1): 6.55 inch, OLED, tần số quét 120Hz, hỗ trợ HDR10+; độ phân giải 1080x2400 pixel; tỉ lệ 20:9; mật độ điểm ảnh 402ppi; Gorilla Glass 5; tỉ lệ màn hình trên thân máy 85,8%.

Google Pixel 6A: 6.1 inch, OLED, tần số quét 60Hz; độ phân giải 1080 x 2400 pixel; tỉ lệ 20:9; Gorilla Glass 3; tỉ lệ màn hình trên thân máy 83%.

Pixel 6A có màn hình xấu hơn Nothing Phone (1) và kính cường lực cũng cũ hơn. Thiết kế của Nothing Phone (1) khá đẹp so với mặt bằng chung của điện thoại Android. Cả hai máy đều dùng thiết kế đục lỗ nhưng bố trí khác nhau.

Vi xử lý

Nothing Phone (1): Snapdragon 778+ 5G, GPU Adreno 642L

Google Pixel 6A: Google Tensor, GPU Mali-G78

Pixel 6A dùng chung chip với Pixel 6 và 6 Pro, do vậy, điểm hiệu năng AnTuTu (v9) vào khoảng 630K. Nothing Phone (1) sử dụng chip của Qualcomm, điểm hiệu năng khoảng 530K. Con chip này nổi tiếng với hiệu suất ổn định, tiết kiệm pin và không gây nóng máy.

RAM và bộ nhớ

Nothing Phone (1): 8/12GB RAM, bộ nhớ 128/256GB

Google Pixel 6A: 6GB RAM, 128GB

Pin

Nothing Phone (1): 4500mAh, sạc nhanh có dây 33W, sạc không dây 15W, sạc đảo chiều 5W

Google Pixel 6A: 4410mAh, sạc nhanh có dây 18W

Dung lượng pin trên hai mẫu tương đồng. Tuy nhiên, tốc độ sạc trên Nothing Phone (1) sẽ nhanh hơn. Ngoài ra, bạn có thể dùng nó để sạc các thiết bị nhỏ khác như tai nghe hay smartwatch. Lưu ý cả hai không bán kèm củ sạc.

Kết luận

Dường như Nothing Phone (1) mang lại giá trị cao hơn cho nhiều người nhờ chất lượng hoàn thiện tốt, sạc nhanh hơn, màn hình đẹp hơn, nhiều RAM hơn. Dù vậy, nếu là người thích chụp ảnh và cập nhật hệ điều hành sớm hơn, Pixel 6A là dành cho bạn.