Số người đăng ký hiến tạng tăng đột biến sau tin bé gái 7 tuổi hiến giác mạc khi qua đời

Sau tấm gương của bé gái Hải An, 7 tuổi (tại Hà Nội) qua đời vì ung thư tặng giác mạc cho người khác, rất nhiều người đến đăng ký hiện tạng...

Thông tin từ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, trong 2 ngày qua có khoảng 20 người đến trực tiếp đăng ký tại Trung tâm (do 2 ngày nghỉ cuối tuần Trung tâm chỉ nhận tư vấn qua email và điện thoại số 0915060550), 4 ngày qua đã có gần 100 email gửi tới và rất nhiều cuộc gọi nhờ tư vấn.

"Ngọn lửa Hải An" đã thực sự làm lay động trái tim của hàng vạn người. Sự việc của Hải An trở thành một “cơn bão” truyền thông có công rất lớn của mẹ cháu. Mẹ cháu đã cởi mở với câu chuyện này ngay từ khi đặt vấn đề hiến tạng và sẵn sàng chia sẻ cảm xúc của mình về sự việc.

Trong khi đó, có nhiều tấm gương về hiến tạng khác không được biết tới bởi gia đình không muốn xuất hiện. Việc các gia đình không muốn công bố thông tin cũng là một trong những rào cản lớn đối với công tác truyền thông, vận động hiến mô/ tạng hiện nay. Nhiều người có người thân hiến tạng sau khi chết/ chết não đã rất khổ sở với những điều tiếng, dư luận... Chủ yếu họ bị mang tiếng "bán" tạng của người thân.

Trên thực tế, sau khi tiếp xúc với các gia đình hiến tặng, bên cạnh ý nghĩ cứu người, làm việc thiện thì họ đều mong muốn để người thân của mình vẫn còn được hiện diện trên đời, bằng máu thịt; để họ được tiếp tục sống dù là trong cơ thể của một người xa lạ. Đó chính là tình yêu của những người còn lại đối với người ra đi mà tình yêu của mẹ Hải An dành cho cô bé là một hiện hữu rất rõ ràng.

Từ câu chuyện của bé Hải An, vợ chồng anh Võ Thanh Hải và chị Trần Thị Thu Hiền đã sắp xếp công việc cơ quan cùng đến Trung tâm để đăng ký hiến tạng đúng ngày 27/2.

Trước đó, câu chuyện của bé Hải An đã khiến dư luận hết sức xúc động. Chiều 22/2/2018, một bé gái 7 tuổi 3 tháng mắc bệnh ung thư đã tặng lại giác mạc sau khi qua đời. Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt trung ương cho hay đây là lần anh xúc động nhất trong hơn 10 năm nhận giác mạc hiến tặng.

Mẹ bé kể, Hải An được phát hiện mắc ung thư hồi tháng 9/2017. Gia đình và bệnh viện đã rất nỗ lực điều trị cho bé nhưng đến ngày 22/2 bé qua đời. "Trước khi bé qua đời, cả gia đình và bé đều có nguyện vọng hiến tặng mô tạng và gia đình đã gọi đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người lúc trưa 22/2"- ông Hoàng cho biết.

Chiều 22/2, sau khi bé gái qua đời, ông Hoàng và các kỹ thuật viên của Ngân hàng Mắt đã tới nhận 2 giác mạc được bé gái hiến tặng. "Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé" - mẹ cháu bé đã nói với con gái và đặt nụ hôn lên trán cháu.

Ngày 24/2, tại lễ tang bé Hải An, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi lời tri ân đến "con gái nhỏ Hải An" và cho rằng: "Món quà này thực sự là một viên ngọc sáng giữa đời! Đôi giác mạc của Con nay mai sẽ giúp được 2 người mù lòa có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Như vậy, tuy thân thể con rời xa chúng ta nhưng Con vẫn tiếp tục được sống thêm một lần nữa, Con sẽ vẫn được ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp này".

Đến ngày 26/2, chỉ 4 ngày sau khi bé Hải An qua đời, các bác sĩ Bệnh viện Mắt TW đã thực hiện ca ghép giác mạc thành công cho 2 bệnh nhân từ giác mạc của Hải An đã hiến. Hai bệnh nhân là những người may mắn trong 1.000 hồ sơ chờ ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt TW. Mỗi bệnh nhân được ghép một mắt.

