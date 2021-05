Số người chết vì COVID-19 gần về 0, Anh nới lỏng giãn cách xã hội

(VTC News) -

Hôm 9/10, Anh ghi nhận 1.770 trường hợp mắc COVID-19 mới. Nước này cũng báo cáo có thêm 2 ca thiệt mạng do virus SARS-CoV-2. Anh hiện ghi nhận 4.434.860 ca nhiễm bệnh, trong đó có 127.605 người chết do COVID-19.

Từ 3/5 đến 9/5, tổng số trường hợp nhiễm bệnh là 14.659, giảm 4,3% so với 7 ngày trước đó. Trong khoảng thời gian này, Anh chỉ ghi nhận 67 người chết do COVID-19, giảm 39,1% so với 7 ngày trước đó.

Anh nới lỏng giãn cách xã hội khi số người chết do COVID-19 giảm mạnh thời gian gần đây. (Ảnh: Getty)

Đây được xem là tín hiệu khả quan đối với Anh khi nước này từng là ổ dịch khủng khiếp của thế giới. Nước này đã trải qua đợt lây nhiễm thứ hai tàn khốc lên đến đỉnh điểm vào cuối tháng 1 với gần 32.000 người chết do COVID-19, song vào tháng 4 số người chết tại nước này giảm xuống còn 753.

Điều đó được cho một phần là do tác động của chương trình tiêm chủng đại trà, và một phần là do các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt được áp dụng từ tháng 1 đến tháng 3.

Bất chấp những lo ngại về sự lây lan của biến thể COVID-19 mới ở Ấn Độ, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho phép bạn bè, người thân trong gia đình ôm nhau, sinh hoạt tập thể trong nhà từ tuần tới.

Hôm 10/2, Thủ tướng Johnson cho biết, giai đoạn tiếp theo trong quá trình nới lỏng các hạn chế COVID-19 đối với Anh sẽ bắt đầu từ ngày 17/5. Theo đó, nhóm nhỏ với 5 người hoặc 2 hộ gia đình sẽ được tụ tập trở lại để thưởng thức đồ uống, các bữa ăn tại nhà. Trong khi đó, rạp chiếu phim, bảo tàng cũng được mở cửa trở lại.

Đến nay, Anh là một trong những nước thực hiện tiêm chủng nhanh nhất thế giới. Hơn 2/3 người trưởng thành ở Anh đã được tiêm liều đầu tiên vaccine COVID-19 và 1/3 người dân hiện đã được tiêm chủng đầy đủ.