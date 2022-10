Số người chết trong thảm kịch ở sân bóng Indonesia tăng lên 174

(VTC News) -

Theo CNN Indonesia, Cơ quan Quản lý Thảm họa Khu vực Đông Java, số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn xảy ra trên sân Kanjuruhan (trận đấu giữa Arema và Persebaya) đã nâng lên con số 174.

Trong số các nạn nhân vẫn đang được phân bổ điều trị tại 8 bệnh viện, có 11 người bị thương nặng và 298 người khác bị thương nhẹ. Đây là thảm kịch lớn nhất trong lịch sử thể thao Indonesia và là một trong những vụ bạo loạn thương tâm nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

CĐV quá khích tràn xuống sân ẩu đả.

Theo ông Emil Dardak, Phó Thống đốc Đông Java, hầu hết các nạn nhân đều đã được xác định danh tính, chỉ còn 10 người chưa được nhận dạng. Do các nạn nhân đều đang trong quá trình điều trị nên số thương vong có thể tăng thêm trong ít giờ tới.

Sự cố xảy ra ở trận đấu giữa Arema FC và Persebaya trong khuôn khổ giải VĐQG Indonesia tối 1/10. Sau thất bại 2-3 của Arema trước sự chứng kiến của 40.000 khán giả trên sân Kanjuruhan, các cổ động viên của chủ nhà đã tràn xuống sân đập phá, tạo ra khung cảnh hỗn loạn.

Do lực lượng mỏng và không lường trước tình hình, cảnh sát không thể ngăn đám đông cổ động viên làm loạn tại sân bóng.

Báo chí Indonesia cho biết, cảnh sát đã nỗ lực giải tán đám đông bằng hơi cay. Tuy nhiên, giải pháp này khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Các cổ động viên hoảng sợ giẫm đạp lên nhau tìm đường thoát khỏi sân vận động. Nhiều người chết do bị đạp lên hoặc nghẹt thở.

"Hàng chục quả đạn hơi cay đã được bắn vào CĐV. Mọi ngóc ngách của sân đều bị bao vây bởi hơi cay. CĐV hoảng loạn vì hơi cay. Phía trên khán đài càng hỗn loạn hơn. Họ chạy tìm lối ra, nhưng tiếc là lối ra chật cứng người.

Nhiều phụ nữ, người già và trẻ nhỏ bị ngột ngạt và bất lực giữa dòng người. Họ không thể chen vào đám đông để rời khỏi sân. Hơi cay khiến nhiều người nghẹt thở. Cảnh sát bắn hơi cay từ nhiều hướng và khiến tất cả chen lấn nhau chật cứng", Rezqi Wahyu, một CĐV của Arema may mắn thoát chết trong vụ bạo loạn, nhớ lại.

Một chiếc xe bị đốt cháy bên ngoài sân Kanjuruhan.

LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã mở gấp cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ bạo loạn này. Theo Bola, việc giải tán cổ động viên bằng hơi cay là biện pháp không đúng theo quy định của FIFA.

Dù vậy, cảnh sát Indonesia cho rằng an ninh có lý do chính đáng để sử dụng hơi cay, do một số khán giả quá khích đã tấn công lại cảnh sát và phá hoại ô tô tại sân.

Theo CNN Indonesia, án phạt ban đầu mà PSSI dành cho Arema là cấm thi đấu trên sân nhà đến hết mùa giải. Giải VĐQG Indonesia cũng được tạm hoãn 1 tuần để tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm kịch này.