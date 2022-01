Số người chết do COVID-19 tại Anh vượt 150.000 trong làn sóng biến chủng mới

(VTC News) -

Khoảng 313 ca tử vong được báo cáo hôm 8/1 tại Anh, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở nước này lên 150.057 người.

"Virus corona đã gây ra thiệt hại khủng khiếp cho đất nước chúng ta và số người chết được ghi nhận đã lên tới 150.000 người. Để thoát khỏi đại dịch, mọi người nên tiêm vaccine tăng cường hoặc tiêm liều thứ nhất và thứ hai nếu chưa tiêm", Thủ tướng Anh Boris Johnson nói.

Số người chết do COVID-19 tại Anh vượt 150.000 người trong làn sóng biến chủng mới. (Ảnh minh họa)

Nước Anh chứng kiến sự gia tăng các ca liên quan đến biến chủng Omicron trong những tuần gần đây, mặc dù tỷ lệ tử vong thấp hơn so với các đợt lây nhiễm trước đó.

Chính phủ Anh tập trung triển khai tiêm liều vaccine tăng cường - đã đạt hơn 60% dân số - thay vì áp dụng trở lại các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh.

Hơn 1,2 triệu người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại Anh trong 7 ngày qua, nhiều hơn 11% so với tuần trước, trong khi số người chết hàng tuần tăng 38% so với tuần trước.

Có những dấu hiệu cho thấy số ca mắc mới có thể đã đạt đỉnh với 146.390 ca mới được báo cáo tại Anh hôm 8/1, giảm so với 218.724 ca được ghi nhận hôm 4/1.

Số người chết vì COVID-19 ở Anh hiện cao thứ hai ở châu Âu, chỉ sau Nga. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 của Anh cao hơn 7% so với tỷ lệ trung bình của EU, theo số liệu của Our World in Data.