Số người chết do COVID-19 ở Nga trong tháng 7 tăng gần gấp đôi

(VTC News) -

Theo Ban Điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch COVID-19 của Nga, từ ngày 1/7 đến 31/7, Nga ghi nhận gần 23.350 trường hợp tử vong, cao gần gấp đối so với con số hơn 13.700 người trong tháng 6. Con số cao nhất trước đó là hơn 17.120, được ghi nhận vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Cần lưu ý rằng, số liệu của Ban Điều hành không đầy đủ, chỉ tính đến những trường hợp COVID-19 là nguyên nhân chính gây tử vong và điều này nhanh chóng được xác nhận.

Trong cả tháng 7, Nga đã ghi nhận gần 23.350 trường hợp tử vong. (Ảnh: Tass)

Điều đáng lưu ý nữa là hầu hết các ca nhiễm COVID-19 mới và dẫn đến tử vong trong thời gian gần đây đều do chủng Delta, hay còn được gọi là biến thể Ấn Độ. Nó được coi là đặc biệt dễ lây lan, lây nhanh hơn và ít bị ảnh hưởng bởi vaccine bảo vệ, do đó nó ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi.

Điều này được xác nhận bởi một chỉ số thống kê khác - số ca nhiễm COVID-19 tại Nga trong tháng 7 tăng lên đáng kể-gần 70%, khoảng 751.000 người so với 442.600 vào tháng 6.

Đây là mức cao thứ hai so với tháng 12 năm ngoái, lúc đó có hơn 863.000 người đã nhiễm bệnh. Hiện có gần 500.000 người đang tiếp tục điều trị, tăng 30%. Từ tháng 1/2021 đến nay chưa có số lượng bệnh nhân điều trị đông như vậy.

Trong diễn biến liên quan, tại thủ đô Moscow, nơi vẫn là tâm dịch, số ca nhiễm mới trong tháng 7 được xác nhận là ít hơn so với tháng 6: gần 148.000 so với 178.245 (giảm 17%). Hơn 608.200 người bị nhiễm bệnh đã hồi phục trong tháng 7, cao hơn gần 2 lần so với tháng trước, khoảng 1/3 trong số những người được chữa khỏi, hơn 201.000 người là ở Moscow.

Các chuyên gia đã dự đoán sự xuất hiện của các chủng COVID-19 mới, nguy hiểm hơn. Bao gồm một số loại hỗn hợp, đó sẽ là hỗn hợp của các chủng nguy hiểm nhất trong số các chủng hiện có. Các chuyên gia dịch tễ học cho rằng, các loại vaccine hiện có sẽ không thể chống lại biến thể cực kỳ nguy hiểm này của COVID-19.