Số lượng ứng viên đề nghị xét duyệt chức danh GS, PGS năm 2020 thay đổi thế nào?

Theo ông Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN), năm 2020, có 82 HĐGS cơ sở được thành lập (chưa kể 5 HĐGS cơ sở thuộc Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh). Nhìn chung, các Hội đồng GS cơ sở được thành lập đều tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.

Ông Trần Anh Tuấn cho biết, tính đến thời hạn đăng ký, có 603 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; trong đó có 93 ứng viên GS, 510 ứng viên PGS, chưa kể các ứng viên thuộc khối Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh.

Sau đợt tập huấn, một số ứng viên nhận thấy chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định nên đã rút không nộp hồ sơ. Kết quả còn lại 470 ứng viên (77 ứng viên GS, 393 ứng viên PGS) nộp hồ sơ tại các HĐGS cơ sở.

Sau khi xét đạt ở cấp HĐGS cơ sở, có 416 ứng viên (64 ứng viên GS và 352 ứng viên PGS) được đề nghị xét ở 26 HĐGS ngành, liên ngành. Các hồ sơ ứng viên và kết quả xét ở 82 Hội đồng GS cơ sở đã được gửi về Văn phòng Hội đồng GS nhà nước.

Đánh giá ban đầu cho thấy, chất lượng ứng viên năm 2020 được nâng lên, năng lực ngoại ngữ tốt, hầu hết các ứng viên đã có nhiều bài báo đăng trên tạp chí quốc tế quy tín.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (tập huấn trực tuyến, các công cụ tra cứu, phần mềm hỗ trợ thẩm định hồ sơ trực tuyến, rà soát hồ sơ, họp Hội đồng và xét trực tuyến…) góp phần làm cho quá trình đăng ký và xét được thuận lợi và minh bạch hơn; đồng thời bảo đảm quyền lợi cho ứng viên khi đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát.

Năm 2020 có thêm HĐGS liên ngành Điện – Điện tử - Tự động hóa đăng ký xét hồ sơ trực tuyến… Hai hội đồng An ninh và quốc phòng vẫn đang trong thời gian xét duyệt. Nguyên nhân do cuối tháng 8 vừa qua, Thủ tướng mới ban hành Nghị quyết 25 sửa đổi Nghị quyết 37 về xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Trong Nghị Quyết 25, có tính đến đặc thù của ngành An ninh, Quốc phòng.

Tại cuộc họp lần thứ V của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023, các thành viên tham dự cùng rà soát các công việc đã thực hiện và thống nhất những nội dung sẽ triển khai trong thời gian tới, để việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 đạt kết quả tốt nhất.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch HĐGSNN đưa ra những công việc cần tập trung thực hiện thời gian tới. Riêng trong tháng 9/2020, Bộ trưởng lưu ý nhiệm vụ tập trung chủ yếu ở HĐGS ngành, liên ngành.

“Công tác tổ chức thẩm định, đánh giá hồ sơ ứng viên cần bảo đảm công tâm, minh bạch, khách quan, đánh giá đúng thực chất, năng lực của ứng viên. Việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cố gắng xong trước 20/11/2020”, Bộ trưởng chỉ đạo.