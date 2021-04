Sở hữu sức khỏe vàng nếu ăn bưởi mỗi ngày

(VTC News) -

Trong bưởi có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, vitamin C, Kali, Canxi, Natri giúp bồi bổ sức khỏe của bạn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C được hấp thu từ bưởi giúp duy trì hệ miễn dịch cơ thể khoẻ mạnh. Các nhà dinh dưỡng học khẳng định quả bưởi cung cấp khoảng 600% nhu cầu vitamin C hàng ngày cho cơ thể. Lượng vitamin C có thể giúp bạn tránh được cảm lạnh, sốt, nhiễm trùng và các chứng bệnh khác.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Bưởi chứa flavanoid có khả năng làm giảm nguy cơ mắc đột quỵ. Trong cơ thể, flavanoid giúp tăng cường chức năng huyết quản và tiêu viêm. Vì vậy, ăn bưởi có tác dụng bảo vệ não bộ rất tốt, phòng ngừa xuất huyết não và đột quỵ.

Điều hòa huyết áp

Bưởi có chứa một lượng kali cao giúp thư giãn các mạch máu và thúc đẩy sự lưu thông máu dễ dàng. Kali là một tác nhân tuyệt vời để giảm căng thẳng trong hệ tuần hoàn, giúp máu và tim hoạt động tối ưu, giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

Tốt cho tiêu hóa

Với hàm lượng chất xơ cao, bưởi rất tuyệt vời đối với nhu động ruột. Nếu bạn thường xuyên gặp các vấn đề về tiêu hóa như táo bón thì bưởi sẽ giúp bạn khắc phục điều này.

Giảm cân

Trong bưởi có chứa một loại hợp chất có thể thúc đẩy quá trình "đốt cháy" chất béo, vì vậy bưởi cũng là một trong những loại trái cây giảm béo tự nhiên.

Loại bỏ các vết đốm trên da

Bác sĩ chuyên khoa da liễu cho biết: bưởi ́chứa nhiều vitamin C, giúp giảm hữu hiệu các đốm sắc tố trên da. Bởi vậy, bưởi không những có tác dụng loại bỏ các đốm trên da mà còn giúp da căng mịn, bảo trì ở một trạng thái tốt nhất.