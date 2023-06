Sở hữu biệt thự dát vàng, Lệ Quyên khẳng định mình không giàu

(VTC News) -

Là một trong những nghệ sĩ có mức cát-xê cao nhất showbiz Việt, Lệ Quyên sở hữu khối tài sản ấn tượng. Trong đó có căn biệt thự "dát vàng" với phong cách châu Âu hiện đại, sang trọng, nằm ở vị trí trung tâm, đắc địa ở Sài Gòn.

Trước đó, mỹ nhân 8x cũng ''tậu'' căn biệt thự khác tại Mỹ có diện tích lên đến 400m2, căn hộ cao cấp tại Hà Nội để thuận tiện cho công việc. Ngoài ra, Lệ Quyên sở hữu BST xế hộp xa xỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bên cạnh nhà lầu xe sang, Lệ Quyên có sở thích đặc biệt với những món trang sức kim cương đắt đỏ trị giá hàng tỷ đồng.

Dẫu vậy, nữ ca sĩ luôn khiêm tốn nói rằng thu nhập chỉ "đủ ăn đủ mặc".

Mới đây, trong liveshow Love in the Bay tại Hạ Long, Lệ Quyên khẳng định mình không giàu: "Nói tôi giàu thì không đúng đâu. Tôi nói thật, không hề giàu. Nghệ sĩ là luôn luôn được mặc đẹp, được chỉn chu nhất. Những thứ lóng lánh tôi đeo mà mọi người đang thấy, chỉ để mọi người ngắm tôi cho vui thôi. Những cái đó không nói lên điều gì. Ai nói nghệ sĩ giàu bao giờ. Chỉ đủ ăn đủ mặc thôi".

Lệ Quyên lên tiếng về tin đồn ''đại gia ngầm'' của showbiz Việt.

Nữ hoàng phòng trà cũng nhắn nhủ người hâm mộ: "Tôi hát ở đâu, mọi người phải đi xem thật nhiều như này, nói chung bầu sô mới mời, tạm thời sung túc ổn định một tí".

Những chia sẻ duyên dáng của Lệ Quyên khiến khán giả thích thú. Đêm nhạc diễn ra hơn 1 tiếng đồng hồ đã mang lại không ít cảm xúc cho khán giả.

Cũng trong đêm nhạc, Lệ Quyên đã khéo léo thể hiện các ca khúc bolero, nhẹ nhàng sâu lắng đúng “chuẩn" Nữ hoàng phòng trà trong 20 năm hoạt động nghệ thuật, vừa xen kẽ đó là thể hiện các ca khúc remix sôi động, phù hợp với không gian đêm nhạc giữa vịnh Hạ Long. Âm hưởng của đêm nhạc đã để lại không ít kỉ niệm dành cho du khách có mặt trên Ambassador cruise.

Lệ Quyên chia sẻ, được đứng ở một sân khấu đặc biệt trên du thuyền lớn nhất, hiện đại nhất của vịnh Hạ Long khiến cô cảm thấy hết sức xúc động. Chính vì thế, Lệ Quyên đã quyết định lựa chọn một chiếc đầm trắng thật xinh đẹp để đến với đêm nhạc này. Nữ ca sĩ trầm trồ khi có rất nhiều nữ khán giả tới với Love in the Bay by Ambassador Cruise và không ngần ngại “rủ" các chị em mặc bikini khi đi xem show.

Trong đêm nhạc, Lệ Quyên đã khéo léo thể hiện gần 20 ca khúc gắn liền với tên tuổi.

Dù thể hiện gần 20 ca khúc thế nhưng cho tới phút cuối, nữ ca sĩ vẫn còn luyến tiếc vì không thể gửi tặng tới khán giả thêm nhiều hơn nữa. Lệ Quyên khẳng định, sẽ sớm trở lại với sân khấu Love in the Bay by Ambassador Cruise để có thể gửi tặng nhiều hơn nữa những món quà âm nhạc dành cho khán giả.

Lê Chi