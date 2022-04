Số hóa ngành bất động sản, bán lẻ, tiêu dùng và mục tiêu tỷ đô của One Mount

(VTC News) -

Thay đổi thói quen “truyền thống”

Hơn chục năm tiếp nhận cửa hàng tạp hóa “cha truyền con nối” ở khu tập thể Thành Công (Hà Nội), anh Nguyễn Hải Thành (39 tuổi) chưa từng có suy nghĩ sẽ thay đổi cách vận hành thủ công từ việc bán hàng tạp hóa, cho đến khi dịch bệnh ập đến.

VinShop đang góp phần thay đổi cách vận hành của thị trường bán lẻ truyền thống.

“Ngay cả giữa mùa dịch, cửa hàng có thể sống khỏe với nhiều khách quen, nhưng nguồn cung đứt gãy, không nhập nổi hàng để bán”, anh Thành cho biết thậm chí đã phải đóng cửa vì thiếu hàng, trước khi tìm ra hướng đi mới.

“Công nghệ có thể giải quyết những bất cập lớn nhất trong việc vận hành một cửa hàng tạp hóa là nguồn hàng và vốn, chỉ bằng một ứng dụng trên điện thoại di động”, anh Thành nhìn nhận việc “lên đời công nghệ” cùng VinShop là bước ngoặt đối với cửa hàng tạp hóa của gia đình.

Nhờ công nghệ từ VinShop, mô hình bán lẻ truyền thống đã tiếp cận hơn 4.000 mặt hàng trên ứng dụng. Kể cả trong thời điểm nguồn cung bị gián đoạn vì dịch bệnh, chủ tạp hóa cũng chỉ cần thao tác trên điện thoại là có thể đặt và nhận hàng tại nhà; cũng như tiếp cận các khoản ứng vốn miễn lãi tới 40 ngày.

Chỉ mới ra mắt thị trường hơn một năm, VinShop trở thành “bạn đồng hành” trên chặng đường làm giàu của hơn 100.000 tạp hóa như anh Thành nhờ ưu điểm vượt trội.

Bước ngoặt từ VinShop trong thị trường bán lẻ truyền thống cho thấy những nền tảng công nghệ đang len lỏi đến mọi lĩnh vực đời sống và thay đổi thói quen tiêu dùng của hàng chục triệu người dân tại Việt Nam. Ngay cả lĩnh vực khác như mua bán bất động sản, sự phát triển của proptech (nền tảng bất động sản công nghệ) cũng đang từng bước khắc phục yếu điểm của thị trường.

Trong đó, OneHousing là proptech tiên phong sử dụng công nghệ và dữ liệu lớn để định giá hàng triệu căn nhà tự động - được sự bảo chứng của hệ thống ngân hàng - từ đó thúc đẩy sự minh bạch của thị trường bất động sản thứ cấp.

VinID kết nối hơn 12 triệu người dùng, chung tay cùng các hoạt động thiện nguyện.

Bên cạnh đó, sự ưu việt từ nền tảng khách hàng thân thiết như VinID cũng giúp khách hàng có trải nghiệm tiêu dùng thông minh, tiện lợi và tiết kiệm hơn so với trước đây. Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng, người dùng dễ dàng đi chợ online, mua vé, thanh toán hóa đơn, quản lý chi tiêu, hay thậm chí là quyên góp từ thiện cho những dự án vì cộng đồng.

“Chúng tôi quyết định hợp tác với VinID vì đây là nền tảng sở hữu người dùng đông đảo, với công nghệ vượt trội, có thể giúp triển khai các chương trình từ thiện nhanh chóng và minh bạch”, đại diện Thành đoàn Hà Nội cho biết đã cùng ứng dụng này mang tới hơn 5.000 “giỏ quà sẻ chia” từ người dùng VinID tới những hoàn cảnh khó khăn trong tâm dịch TP.HCM vào cuối tháng 7/2021, chỉ sau một thời gian ngắn phát động.

VinID, VinShop, cùng OneHousing là những sản phẩm tiêu biểu của One Mount - công ty nhận đầu tư từ Vingroup và đối tác chiến lược Techcombank, đang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ và được kỳ vọng trở thành “kỳ lân” mới tại Việt Nam.

Mục tiêu phục vụ 75% hộ gia đình Việt Nam

Hệ sinh thái công nghệ của One Mount cung cấp các giải pháp và dịch vụ xuyên suốt chuỗi giá trị, từ lĩnh vực dịch vụ tài chính - phân phối - bất động sản - bán lẻ, góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng truyền thống của người Việt Nam theo hướng hiện đại hoá, lược bỏ bớt các quy trình thủ công, khơi mở hướng đi mới nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Tới 2025, One Mount đặt mục tiêu phục vụ 75% hộ gia đình Việt Nam - tham vọng rất lớn, nhưng giới chuyên gia đánh giá cao là có cơ sở.

One Mount đưa giải pháp công nghệ giải quyết các “điểm nghẽn” của thị trường.

Tiến sĩ kinh tế Bùi Trọng Phát, Viện Tư vấn và Phát triển kinh tế đô thị cho rằng, công nghệ số đang được xem là chìa khóa quan trọng giúp con người, doanh nghiệp, nền kinh tế thích ứng và bứt lên, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh.

“Nền kinh tế số Việt Nam đang tăng trưởng hai con số với tổng giá trị thị trường dự kiến đạt 57 tỷ USD vào năm 2025. Bối cảnh mới hậu COVID-19 là thời điểm thiên thời - địa lợi - nhân hòa để cho những công ty công nghệ như One Mount tăng tốc, khẳng định vai trò dẫn dắt của mình”, vị chuyên gia nhận định.

Ông Phát lấy ví dụ như thị trường bán lẻ lên tới 36 tỷ USD (2021), thị phần bán lẻ truyền thống (hệ thống các tạp hóa, chợ) mà VinShop đang nhắm tới vẫn chiếm tới 70% thị phần.

“Hơn 1,4 triệu tạp hóa tại Việt Nam là thị trường màu mỡ mà VinShop có thể tiếp cận và đánh chiếm nhờ năng lực công nghệ và tài chính”, TS Phát cho hay.

One Mount đang quy tụ gần 2.000 nhân lực công nghệ chất lượng cao.

Giới chuyên gia cũng kỳ vọng, sự tham gia của OneHousing với nhiều giải pháp công nghệ đột phá, đang đi đầu trong thị trường proptech đầy tiềm năng tại Việt Nam. Góc nhìn chuyên gia cũng chỉ ra, proptech sẽ phát triển mạnh mẽ trong 5 năm tới - như những gì fintech (công nghệ tài chính - trong đó có VinID Pay) đã làm được trong những năm qua.

Đặc biệt, qua việc thay đổi cơ cấu tỷ lệ góp vốn tại One Mount, tập đoàn Vingroup vẫn tiếp tục tham gia với vai trò là một đối tác chiến lược và là nhà đầu tư trong tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái công nghệ lớn nhất, tin cậy nhất cho các doanh nghiệp và khách hàng Việt Nam của One Mount. Đồng thời, việc tái cấu trúc này cũng cho phép hệ sinh thái One Mount mở rộng tới nhiều đối tác và doanh nghiệp hơn, qua đó mang lại những giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng Việt.