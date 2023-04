Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với công an để ngăn tình trạng 'chặt chém'

(VTC News) -

Tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP.HCM vào chiều 6/4, ông Nguyễn Minh Lý - Chánh Thanh tra Sở Du lịch TP.HCM - cho biết, thực trạng chèo kéo, "chặt chém" khách du lịch không chỉ ngành du lịch mà toàn thành phố đều quan tâm.

Theo ông Lý, trong quý I/2023, Sở đã đẩy mạnh rà soát, kiểm tra kỹ các vấn đề mà báo chí nêu về nạn "chặt chém", đặc biệt là du khách quốc tế tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Ông Nguyễn Minh Lý - Chánh Thanh tra Sở Du lịch TP.HCM. (Ảnh: Thành Nhân)

Do đó, Sở Du lịch TP.HCM có quy chế phối hợp Công an thành phố để đảm bảo an ninh, an toàn với du khách.

Ngoài ra, ngành du lịch thành phố vẫn giao ban hàng quý với công an, các phòng kinh tế, phòng văn hóa của một số quận, huyện.

"Du lịch là một ngành kinh tế, dịch vụ liên quan đến rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác. Vì thế, Sở luôn ưu tiên phối hợp với các sở, ngành để giải quyết nạn chèo kéo, chặt chém khách du lịch", ông Lý nói.

Mới đây, hành khách người Nhật Bản đón taxi biển số 60A-24743 do N.T.T. (SN 1978) làm tài xế. Xe xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất về một khách sạn ở quận 1, chặng đường dài khoảng 7 km. Lúc này, đồng hồ trên xe báo cước phí là hơn 120.000 đồng nhưng tài xế T. đã thu của du khách 1,2 triệu đồng.

Thấy số tiền cước gấp 10 lần so với con số đồng hồ hiển thị, hành khách người Nhật này đã báo sự việc với quản lý khách sạn, đồng thời vị khách này đã đến Công an đồn cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, các đơn vị đã phối hợp để kiểm tra và làm việc với tài xế chở du khách này về khách sạn. Qua kiểm tra, tài xế T. thừa nhận việc thu giá cước cao.

Tại thời điểm kiểm tra, chiếc xe trên còn không dán phù hiệu theo quy định. Thanh tra giao thông đã tiến hành tạm giữ giấy phép lái xe của ông T, yêu cầu tài xế này trả lại tiền cho khách.

Hoàng Thọ