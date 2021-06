Số ca nhiễm biến thể Delta Plus tăng mạnh tại Ấn Độ

(VTC News) -

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia Ấn Độ (NCDC) Sujeet Singh ngày 25/6 cho biết, 50 ca bệnh liên quan tới biến thể Delta Plus được xác định tại 18 quận trên cả nước. Tuy nhiên, số liệu này sau đó được cập nhật thêm 2 ca nhiễm mới, đưa tổng số người dương tính với biến thể nguy hiểm này lên con số 52.

Bên cạnh đó, giới chức y tế Ấn Độ cũng xác nhận 3 ca tử vong liên quan với Delta Plus tại bang miền Tây Maharashtra và bang Madhya Pradesh ở miền Trung.

Người dân đợi tới lượt tiêm vaccine COVID-19 tại một điểm tiêm chủng lưu động ở thành phố Hyderabad, bang Telangana. (Ảnh: ANI)

2 trường hợp tử vong vì Delta Plus ở Madhya Pradesh đều chưa tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Như vậy, số địa phương tại Ấn Độ có sự xuất hiện của biến thể Delta Plus đã tăng nhanh trong những ngày qua lên con số 11, gồm Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Gujarat, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Rajasthan, Jammu và Karnataka.

Tuy vậy, Chính phủ Ấn Độ đã lên tiếng trấn an rằng, vào thời điểm hiện tại, mức độ lây nhiễm của biến thể Delta Plus vẫn chỉ dừng lại ở ‘quy mô địa phương. Biến thể Delta Plus của virus SARS-CoV-2 đang được Viện Virus học Quốc gia thuộc Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) phân lập và nuôi cấy để xác định khả năng kháng các loại vaccine COVID-19 hiện có. Hồi đầu tuần này, Ấn Độ đã xếp Delta Plus vào danh sách ‘biến thể đáng quan ngại’.

Delta Plus đã xuất hiện tại 12 quốc gia trên thế giới, trong đó, có cả Anh và Mỹ. Delta Plus là phiên bản tiến hóa của biến thể Delta, vốn có tên khoa học là B.1.617.2, được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ tháng 10 năm ngoái. Delta Plus được cho là giữ lại tất cả các thuộc tính nguy hiểm của Delta như khả năng lây truyền lớn hơn, kháng vaccine tốt hơn và thoát khỏi kháng thể COVID-19 trên người bệnh.