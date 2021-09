Số ca mắc mới COVID-19 tại Indonesia thấp nhất trong 4 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia cũng ghi nhận thêm 276 ca tử vong do COVID-19, mức thấp nhất kể từ ngày 17/6, nâng tổng số người không qua khỏi lên 139.165 người. Đặc biệt, số bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện hoặc tự cách ly ở nhà giảm 10.173 người xuống còn 99.696 người, mức thấp nhất kể từ ngày 27/5. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính trong ngày cũng giảm xuống mức kỷ lục 1,45%, thấp hơn nhiều so với mức khuyến cáo 5% của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo thống kê chính thức, dịch COVID-19 tại Indonesia xu hướng giảm dần từ đầu tháng 8 đến nay. Ngày 10/9, Tổng thống Joko Widodo tuyên bố Indonesia sẽ đạt mục tiêu tiêm chủng cho hơn 70% dân số vào cuối năm nay.