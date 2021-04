(VTC News) -

Các nhân viên y tế và giới khoa học Ấn Độ từ lâu cảnh báo số ca mắc và chết vì COVID-19 ở nước này được báo cáo thiếu đáng kể vì một số lý do, bao gồm cơ sở hạ tầng yếu kém, lỗi con người và tỉ lệ xét nghiệm thấp.

"Mọi người đều biết số liệu về ca bệnh và người chết đều là những con số thấp nhất. Năm 2020, chúng tôi ước tính chỉ một trong số khoảng 30 ca mắc COVID-19 được phát hiện bằng cách xét nghiệm. Do đó, con số được báo cáo thấp hơn rất nhiều so với ca nhiễm thực sự. Lần này, số liệu về các trường hợp chết vì COVID-19 có lẽ cũng bị đánh giá thấp nghiêm trọng", Ramanan Laxminarayan, Giám đốc Trung tâm Động lực học, Kinh tế và Chính sách về bệnh tật ở New Delhi cho hay.

Các giàn hỏa thiêu tập thể bệnh nhân mắc COVID-19 tại lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh AP)

Nghiên cứu mới đây của Viện nghiên cứu Đo lường và Đánh giá Y tế (IHME) cũng chỉ ra rằng Ấn Độ chưa tới đỉnh dịch và số người chết vì COVID-19 tại nước này sẽ tiếp tục tăng cho tới giữa tháng 5.

Theo đó, khoảng 200.000 người Ấn Độ sẽ thiệt mạng vì COVID-19 trong ba tuần tới trước khi số người chết trong ngày bắt đầu giảm. Tới đỉnh dịch - vào khoảng 16/5, Ấn Độ có thể ghi nhận tới 13.000 người chết vì COVID-19 mỗi ngày - gấp bốn lần so với con số thống kê hiện tại.

Trong cuộc họp báo về nghiên cứu hôm 23/4, Giám đốc IHME Christopher Murray nhấn mạnh cuộc khảo sát về tỷ lệ mắc COVID-19 bằng xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể cho thấy số ca mắc COVID-19 mà Ấn Độ thống kê thấp hơn 5% so với con số thực tế.

So với làn sóng dịch đầu tiên, năng lực xét nghiệm của Ấn Độ đã tăng đáng kể. Cùng thời điểm này năm 2020, Ấn Độ xét nghiệm dưới 500.000 người/ngày. Con số hiện tại là hai triệu xét nghiệm.

"Nhưng điều đó là chưa đủ vì tỷ lệ nhiễm bệnh trung bình trên toàn quốc là khoảng 15%. Ở một số thành phố như Delhi, tỷ lệ này có thể lên tới 30% hoặc cao hơn. Điều đó có nghĩa là nhiều người ngoài kia có thể nhiễm bệnh nhưng không bị phát hiện vì không được xét nghiệm", nhà khoa học hàng đầu của WHO, Tiến sĩ Soumya Swaminathan cho biết.

Ấn Độ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước tới nay do đại dịch COVID-19 gây ra. Liên tiếp sáu ngày vừa qua, nước này ghi nhận trên 300.000 ca mắc COVID-19 trong ngày.

Các lực lượng vũ trang Ấn Độ cam kết hỗ trợ khẩn cấp cho ngành y tế trong bối cảnh các bệnh viện không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân vì hết giường bệnh và nguồn cung oxy.

Nhiều nước cam kết hỗ trợ Ấn Độ, cung cấp trang thiết bị cần thiết đặc biệt là nguồn cung oxy để quốc gia Nam Á vượt qua tình cảnh khó khăn hiện tại.