Số ca mắc COVID-19 tại Đồng Tháp lên đến 439

(VTC News) -

Tối 8/7, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ 12h ngày 8/7 đến 18h ngày 8/7, Đồng Tháp ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19.

Đây là 2 công nhân của Xí nghiệp May 6. Tính từ 18h ngày 7/7 đến 18h ngày 8/7, toàn tỉnh ghi nhận 77 ca mắc COVD-19 mới.

Tổng số ca mắc COVID-19 từ ngày 24/6 đến nay tại Đồng Tháp là 439 ca. Trong đó, có 2 ca đang chờ Bộ Y tế cấp mã số.

Huyện Châu Thành vẫn đang là điểm nóng của tỉnh Đồng Tháp với tổng số 240 ca. Các lực lượng chức năng đang tổ chức xét nghiệm diện rộng ở ấp Tân Hoà thuộc xã An Hiệp; ấp Tân Lập, ấp Phú Nhuận thuộc xã Tân Nhuận Đông và các ấp Tân Hoà, An Hoà, Tân An thuộc xã An Nhơn.

Cũng theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, ngày thứ 2 của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 diễn ra an toàn và chưa phát hiện trường hợp liên quan đến dịch COVID-19.