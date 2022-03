Số ca mắc COVID-19 ở Lào Cai tăng gấp đôi sau 1 ngày do lỗi hệ thống phần mềm

Lý do được viện dẫn rằng, trước đó, ngày 17/3, do lỗi hệ thống phần mềm quản lý mã số ca mắc COVID-19 nên số F0 mới của Lào Cai tăng vọt từ 4.787 lên thành 9.574, gấp 2 lần so với thực tế.

Cũng chính vì lẽ đó, số ca mắc mới của Lào Cai đang đứng thứ 10 trong ngày 16/3 bị đẩy lên đứng thứ 3 toàn quốc sau 24 giờ.

Ảnh minh họa

Trên thực tế, những ngày qua số ca mắc COVID-19 của Lào Cai cũng không ngừng tăng cao, đỉnh điểm lên trên 4.800 ca/ngày. Hiện, toàn tỉnh đang có xấp xỉ 44.000 ca bệnh đang cách ly, điều trị.

Tuy nhiên, việc thông tin sai lệch về số ca mắc sẽ phản ánh không trung thực diễn biến tình hình dịch bệnh của địa phương, gây hoang mang dư luận; ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế, ổn định xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, Lào Cai là một tỉnh biên giới có nhiều hoạt động giao thương kinh tế qua cửa khẩu.