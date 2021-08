Số ca F0 trong cộng đồng tại TP.HCM có thể tăng những ngày tới

(VTC News) -

Ngày 18/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cung cấp thông tin để làm rõ hơn về tình hình số ca mắc COVID-19 mới và có dấu hiệu gia tăng trong những ngày qua trên địa bàn.

Theo đó, việc thực hiện xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát hiện kịp thời bệnh nhân COVID-19 để điều trị, thu hẹp "vùng đỏ", "vùng cam", "vùng vàng" và mở rộng "vùng xanh", giai đoạn từ ngày 15/8 đến ngày 22/8 là khoảng thời gian giải phóng vùng sạch, đánh giá nguy cơ lây nhiễm.

Do đó, ngành y tế dự báo số F0 có thể tăng nhẹ do công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc được tăng cường. Đây là lý do mà ngày 17/8, thành phố ghi nhận tới 1.435 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho thấy, số ca mắc trung bình theo ngày trên địa bàn TP.HCM cao nhất từ 23/7 đến 29/7 (4.916 ca) và giảm dần vào các tuần kế tiếp từ 13/8 đến 17/8 (3.837 ca).

Phân tích số ca mắc trong tuần từ 13/8 đến 17/8 cho thấy số ca mắc mới chưa có sự biến động rõ rệt, có hiện tượng tăng nhẹ vào 2 ngày 14/8 và 15/8 (dao động từ 4.200 - 4.500) sau đó giảm nhẹ trở lại vào ngày 16/8 và 17/8 (dao động từ 3.300 - 3.500), số ca F0 mới có triệu chứng cần phải nhập viện điều trị tăng nhẹ vào ngày 15/8 và 16/8 (dao động từ 2.900 - 3.000).