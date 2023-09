Số ca đau mắt đỏ tăng, ngành y tế TP.HCM đề nghị tăng cường phòng chống bệnh

(VTC News) -

Ngày 12/9, Sở Y tế TP.HCM ban hành văn bản đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Quang Trung tăng cường phòng chống bệnh đau mắt đỏ tại nơi làm việc.

"Qua số liệu giám sát từ đầu năm 2023 đến nay, số ca bệnh đau mắt đỏ tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Đau mắt đỏ có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó đáng lo ngại nhất là do virus, thường gặp là Adenovirus, có thể lây lan trong cộng đồng", Sở Y tế cho biết.

Số ca mắt đau mắt đỏ tăng, Ngành y tế TP.HCM đề nghị tăng cường phòng chống bệnh.

Nhằm chủ động trong phòng chống bệnh đau mắt đỏ trong các KCX-KCN, khu công nghệ cao, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Sở Y tế TP.HCM đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống bệnh đau mắt đỏ tại nơi làm việc, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày; không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng.

Trước đó, như VTC News đưa tin, tính từ đầu năm 2023 đến ngày 31/8, tổng số ca bệnh viêm kết mạc (đau mắt đỏ) ghi nhận tại các bệnh viện trên địa bàn TP: 63.309 ca, tăng 15,38% so với cùng kỳ năm 2022 là 53.573 ca.

Trong đó, có 1.001 ca có biến chứng, chiếm 1,59% (cùng kỳ năm 2022 là 873 ca biến chứng, chiếm 1,63% tổng số ca bệnh).

Các biến chứng của bệnh viêm kết mạc thường gặp gồm: viêm giác mạc, loét giác mạc, sẹo giác mạc, bội nhiễm, suy giảm thị lực,… .

Số trẻ em dưới 16 tuổi bị mắc bệnh viêm kết mạc trong 8 tháng đầu năm 2023 là 15.402 ca, chiếm 24,43% (cùng kỳ năm 2022 có 10.467 ca, chiếm 19,54% tổng số ca bệnh).

Trong đó, có 288 ca biến chứng, chiếm 1,87% (cùng kỳ năm 2022 có 241 ca biến chứng, chiếm 2,3% tổng số ca bệnh).