Số bài thi điểm 10 tăng gấp 3 lần, có bất thường?

Tổng số bài thi đạt điểm 10 năm nay là hơn 16.400, tính riêng môn Giáo dục công dân 14.693 bài thi đạt điểm 10 (tăng 5 lần so với năm trước nhưng vẫn ít hơn so với năm 2021).

Tiếp đến là môn Lịch sử, năm nay 789 bài thi đạt điểm 10 - giảm hơn 2,25 lần so với năm trước.

Số lượng bài thi đạt điểm 10 này dù tăng mạnh nhưng nếu so với năm 2021 thì vẫn kém khoảng hơn 8.000 bài thi.

Môn thi Số bài thi điểm 10 năm 2023 Số bài thi điểm 10 năm 2022 Số bài thi điểm 10 năm 2021 Số bài thi điểm 10 năm 2020 Tổng 16.427 5.560 24.318 5.812 Giáo dục công dân 14.693 2.836 18.680 4.163 Lịch sử 789 1.779 266 371 Ngoại ngữ 555 425 4.345 225 Địa lý 35 163 227 248 Hoá học 137 158 149 399 Vật lý 70 154 14 10 Toán 12 35 52 273 Sinh học 135 5 582 121 Ngữ văn 1 5 3 2

Theo thống kê, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 với 1.215 em (tăng hơn 3 lần so với năm ngoái). Tiếp đến là TP.HCM với 1.013.

Trong top 10 địa phương năm nay còn thêm Thanh Hoá, Nam Định, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Phú Thọ, Bắc Ninh, An Giang. So với năm ngoái, Hà Tĩnh, Bắc Giang không lọt top.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023, với môn thi tự luận Ngữ văn, bài thi được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Với các môn thi còn lại (môn thi trắc nghiệm) làm tròn đến 2 chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ sẽ tương đương đạt 10 điểm để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi dự thi tốt nghiệp, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Điểm xét tốt nghiệp bao gồm 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12.

Sau khi có điểm, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, thí sinh sẽ được Hội đồng thi thông báo kết quả phúc khảo.

