Smartcheck: Ứng dụng hàng đầu trong lĩnh vực chống giả và truy xuất nguồn gốc hàng hóa

(VTC News) - Công ty cổ phần giải pháp chống giả An Hà (An Hà), đơn vị hơn 10 năm trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp chống giả, là đối tác chính thức của Trung tâm kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công An chuyên cung cấp các giải pháp về chống giả và các loại tem chống hàng giả Bộ Công An mang thương hiệu Smartcheck- Bộ Công An.

Với việc toàn cầu hóa đang diễn ra rất nhanh như hiện nay, Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng và có nhiều sức hút với các nhà đầu tư, từ những hãng bán lẻ đến các nhà sản xuất lớn. Đây là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận khách hàng của mình nhằm tăng doanh số, định vị khách hàng… Bên cạnh các mặt tích cực đó, đây cũng là mảnh đất đầy màu mỡ để cho các đối tượng làm giả, làm nhái và xâm phạm sở hữu trí tuệ phát triển. Các đối tượng này sử dụng nhiều công cụ làm giả, làm nhái ngày càng tinh vi để lừa người tiêu dùng bằng các sản phẩm giả, nhái và gây nhầm lẫn tên thương hiệu. Về mặt quản lý nhà nước, chính phủ cũng đã kịp thời có những quy định, thông tư để làm chế tài xử phạt tình trạng này, tuy nhiên do đặc thù về công việc cộng với lực lượng chức năng mỏng không phủ hết các địa bàn vùng sâu vùng xa nên tình trạng làm giả, làm nhái không hề thuyên giảm. Website: https://temchonghanggia.vn Với doanh nghiệp, nhiều giải pháp, nhiều biện pháp đã được ứng dụng để làm công cụ chống hàng giả cho sản phẩm của mình, điển hình như thay đổi mẫu mã bao bì hoặc sử dụng tem chống hàng giả. Các mẫu tem chống hàng giả hiện này mà doanh nghiệp đang sử dụng dễ bị làm giả do không có các yếu tố bảo an đặc biệt hoặc chưa ứng dụng các công nghệ vào tem, đó là những tồn tại mà doanh nghiệp đang vướng mắc. Công ty cổ phần giải pháp chống giả An Hà (An Hà), đơn vị hơn 10 năm trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp chống giả, là đối tác chính thức của Trung tâm kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công An chuyên cung cấp các giải pháp về chống giả và các loại tem chống hàng giả Bộ Công An mang thương hiệu Smartcheck- Bộ Công An. Với những kinh nghiệm và sự đầu tư đúng mức về tài chính cũng như nguồn nhân lực. An Hà đã cho ra đời một bộ giải pháp chống giả có tên là Smartcheck dựa trên nền tảng công nghệ thông tin thông qua công nghệ Blockchain. Một con tem chống hàng giả của An Hà phát hành ra được in công nghệ chống giả của Bộ Công An cùng với các yếu tố bảo an tiên tiến. Trên con tem đó có được in mã qrcode dùng để mã hóa thông tin và được phủ cào. Mỗi mã qrcode này là duy nhất và không thể làm giả, sao chép. Khi người mua hàng sử dụng ứng dụng Smartcheck để xác thực thông tin chính hãng, thì các thông tin trên mã qrcode được đọc và gửi về hệ thống máy chủ xác thực của An Hà, hệ thống này sẽ trả về cho người quét các thông tin liên quan đến xác thực như tên sản phẩm, thời gian bảo hành, nơi bán, nhà phân phối… Video: Luật An ninh mạng - Sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp Với giải pháp này, smartcheck cung cấp cho doanh nghiệp bộ công cụ quản trị sản phẩm từ khâu tạo mã để in qrcode, giám sát việc xác thực từ người mua cho đến các công cụ tiện ích trong hệ thống như tích điểm, đổi quà, trúng thưởng. Với người tiêu dùng, ứng dụng Smartcheck mang lại rất nhiều tiện ích ngoài việc xác thực hàng chính hãng như sổ bảo hành điện tử, nhật ký mua hàng, xem các chương trình khuyến mãi giảm giá từ các doanh nghiệp, tích điểm, đổi quà và trúng thưởng. Khách hàng cần tư vấn chi tiết liên hệ: CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CHỐNG GIẢ AN HÀ Địa chỉ: P207 Khách sạn Thể thao số 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0243 5558212; Hotline: 0976709608; Website: https://temchonghanggia.vn https://temchonghanggia.com https://smartcheck.vn >>> Đọc thêm: Smartcheck: Ứng dụng quét mã Qrcode trong xác thực và truy xuất nguồn gốc hàng hóa