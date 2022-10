Sinh viên Việt Nam đoạt hạng nhất thế giới tại cuộc thi lập trình sinh viên

(VTC News) -

Ngày 23/10, trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết nhóm sinh viên HCMUSBurnedTomatoes thuộc khoa Công nghệ thông tin xuất sắc đạt hạng nhất thế giới trong cuộc thi IEEExtreme 2022.

Nhóm sinh viên gồm Lê Bảo Hiệp, Nguyễn Vũ Đăng Huy, Hồ Ngọc Vĩnh Phát. Trong đó, Hồ Ngọc Vĩnh Phát là người từng liên tiếp đoạt hai huy chương bạc tại các kỳ thi Olympic tin học châu Á và Olympic tin học quốc tế 2021.

HCMUSBurnedTomatoes cũng là đội được vào đến Chung kết Quốc tế kỳ thi lập trình ICPC 2022 (sẽ tổ chức tại Ai Cập trong năm 2023).

Nhóm sinh viên HCMUSBurnedTomatoes (áo đỏ) gồm Hồ Ngọc Vĩnh Phát, Lê Bảo Hiệp, Nguyễn Vũ Đăng Duy. (Ảnh: HCMUS)

Ngoài ra, trong cuộc thi IEEExtreme 2022, đội HCMUSHenoWorld gồm các sinh viên Lê Minh Hoàng, Nguyễn Tuấn Tài và Lê Hữu Nghĩa (Huy chương Bạc IOI 2022) cũng xuất sắc đạt hạng 7 thế giới (và hạng 5 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương).

Nhóm sinh viên HCMUSDrinkers gồm các sinh viên Thái Xuân Đăng, Nguyễn Hà Minh, Phan Duy Trung Hiếu đạt hạng 37 thế giới (và hạng 18 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương).

Như vậy, liên tiếp trong 4 năm qua (từ 2019 đến nay), sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) luôn có mặt trong top đầu bảng xếp hạng của cuộc thi IEEExtreme.

Sinh viên Việt Nam đạt hạng nhất thế giới trong cuộc thi IEEExtreme 2022. (Ảnh: HCMUS)

Cuộc thi IEEExtreme 2022 do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) tổ chức liên tục trong 24 giờ (từ 7 giờ sáng ngày 22/10/2022 đến 7 giờ sáng 23/10/2022). Cuộc thi năm nay có 6.373 đội đăng ký và 4.271 đội (gồm hơn 12.000 sinh viên) chính thức dự thi trên toàn thế giới.