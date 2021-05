Sinh viên Khoa quốc tế, ĐHQG Hà Nội khoe tài năng âm nhạc trong MV độc đáo

(VTC News) -

Môi trường tươi trẻ, năng động; thầy và trò luôn gắn kết là những điểm cộng vô cùng đáng quý dành cho các bạn trẻ khi theo học tại Khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội. Tại đây, nhiều nhà đầu tư tài ba, nhiều doanh nhân trẻ… đã và đang đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường thành công của mình. Và những tài năng âm nhạc cũng được ươm mầm ở ISHUFFLE - Câu lạc bộ Âm nhạc Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mới đây, với sự đồng hành của cô Hằng Kani - Phòng Công tác học sinh sinh viên, Khoa Quốc tế - rapper thế hệ F1 của cộng đồng Hiphop Việt, các bạn trẻ tại khoa đã ra mắt MV “Một khởi đầu mới – Start of something new”. Đây là sản phẩm đặc biệt thầy và trò Khoa Quốc tế dành tặng cho các bạn học sinh THPT trong bối cảnh sắp lựa chọn con đường cho mình trước cánh cổng Đại học với nhiều khó khăn như áp lực từ gia đình, áp lực tài chính, thiếu tự tin, thiếu định hướng… Nhưng với tinh thần và quyết tâm của tuổi trẻ, họ đủ dũng cảm và quyết tâm để theo đuổi đam mê, khát vọng của mình.

MV thu hút người xem bởi ý tưởng gần gũi, ca từ ý nghĩa; phần âm nhạc chất và chuyên nghiệp không khác gì những sản phẩm âm nhạc được đầu tư bài bản của các nghệ sĩ lớn.

“Đây là món quà mà chúng tôi thực hiện bằng cả trái tim, dành tặng các bạn sĩ tử khi đứng trước một tron những thời khắc quan trọng của mình: đăng ký nguyện vọng đại học. Hy vọng sản phẩm này sẽ tạo động lực cho các bạn thêm tự tin vào bản thân, dũng cảm và có lựa chọn sáng suốt”, bạn Nguyễn Hoàng Phương, sinh viên khoa Quốc tế, ĐHQGHN – thành viên ekip sản xuất MV chia sẻ.

Trước đây, sinh viên khoa Quốc tế cũng từng ra mắt MV nhiều MV cực chất và thu hút lượt xem lớn trên mạng xã hội như "Cô thanh niên", "This is us" hay "Ngôi trường mơ ước",…

Xem MV “Một khởi đầu mới – Start of something new” tại đây.