Sinh viên ĐH Công đoàn cháy hết mình trong đêm chung kết tìm kiếm tài năng MC

Tối 1/12, Đại học Công Đoàn tổ chức đêm chung kết cuộc thi The Next MC 2020. Sự kiện do câu lạc bộ FMC (Future Manager Club), khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức. Rất đông sinh viên của trường tham dự.

TS Hà Văn Sỹ phát biểu khai mạc đêm chung kết. (Ảnh:V.N)

Phát biểu khai mạc đêm thi, TS Hà Văn Sỹ (trưởng khoa Quản trị Kinh Doanh) cho biết, 28 năm qua, biết bao thế hệ sinh viên trưởng thành từ khoa đang đóng góp, làm giàu cho quê hương, đất nước. Thầy mong các em sinh viên tích cực trau dồi chuyên môn, nâng cao kỹ năng, rèn luyện đạo đức và ngày càng tiến bộ.

Thầy cũng mong những năm tiếp theo có nhiều hơn nữa những sự kiện như chương trình The Next MC 2020 để sinh viên có nhiều sân chơi, thể hiện tài năng, bản lĩnh.

Đêm thi Chung kết The Next MC 2020 là sự tranh tài của 6 thí sinh xuất sắc vượt qua hơn 50 thí sinh khác tại vòng loại và vòng bán kết. Để đạt được ngôi vị quán quân, 6 thí sinh phải thể hiện tài năng qua 2 phần thi. Phần thứ nhất, thí sinh hoạt biến một tiết mục có sự tham gia của các khách mời. Phần thi thứ hai, thí sinh ngẫu nhiên lựa chọn một chủ đề và trình bày chủ đề trong vòng 3 phút.

Chất lượng của các thí sinh được đánh giá cao, ngoại hình sáng. (Ảnh:VN)

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các thí sinh năm nay đều có phần chuẩn bị tốt từ ngoại hình cho đến nội dung, phong cách dẫn.

Xuyên suốt đêm chung kết, các thí sinh mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị. Thông qua các tiểu mục ở phần thi thứ nhất, 6 thí sinh đều lồng ghép vào trong đó những câu chuyện liên quan đời sống sinh viên. Đó có thể là những chia sẻ của thủ khoa Nguyễn Tùng Lâm về phương pháp học tập, thi cử, hoặc câu chuyện khởi nghiệp đầy hấp dẫn của CEO Dương Tử Quỳnh.

Ở phần thi thứ hai, những giọt nước mắt đã rơi khi thí sinh Dương Xuân Phương kể về những mảnh đời thương tâm trong đợt bão lũ tàn phá miền Trung.

Thí sinh đoạt giải nhì đêm chung kết. (Ảnh:V.N)

Thí sinh Nguyễn Phương Thảo xuất sắc vượt qua chủ đề học trực tuyến trong dịch COVID-19. Thí sinh Dương Thị Hoài Vi ghi điểm nhờ câu chuyện liên quan đến biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Tại cuộc thi, cô Nguyễn Thị Chung Thủy, nhân viên đảm bảo vệ sinh giảng đường, kể những câu chuyện giản dị về công tác đảm bảo vệ sinh phòng học và những khó khăn của những người làm công tác phục vụ giảng đường

Theo dõi phần thi của các bạn, nhà báo Đinh Tiến Hoàng đánh giá: “Cả 6 thí sinh đều xuất sắc. Các em không chỉ có khả năng nói lưu loát mà phong cách dẫn cũng rất tự nhiên, chuyên nghiệp. Đối với MC để thành công không chỉ cần giọng nói hay mà còn phải có kiến thức nền tốt, kỹ năng ứng xử khéo léo.

Dù có giành giải cao trong cuộc thi này hay không, tôi mong các em đều sẽ giữ được niềm đam mê của mình và tiếp tục thành công hơn nữa”.

Đêm chung kết trải qua 3 giờ đồng hồ cuối cùng cũng gọi tên thí sinh xuất sắc- Nguyễn Phương Thảo, lớp QT27G. Ngoài ra ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các thí sinh còn lại.

Thí sinh Nguyễn Phương Thảo xuất sắc đoạt ngôi vị quán quân. (Ảnh: V.N)

Với mong muốn đem đến sân chơi bổ ích, sáng tạo cho các bạn sinh viên đam mê lĩnh vực MC, The Next MC 2020 kỳ vọng sẽ trở thành một thương hiệu lớn của khoa Quản trị Kinh doanh. Mặc dù đây là năm đầu tiên tổ chức nhưng chương trình đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của các bạn sinh viên trong và ngoài trường.